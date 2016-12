UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が上昇、租税特赦でルピアは約4週間ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇した。ポン ドが31年ぶりの安値圏から持ち直し、中国が外為政策について投資家の安心感醸成に努 めたことが、アジア通貨の支援材料になった。 ただし、英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けた金融市場の一段の動揺や、経済に 及ぶ悪影響をめぐる警戒感は依然として強く、アジア通貨の上値は限定的となっている。 インドネシアルピア は約4週間ぶりの高値をつけている。インドネシア議会 の委員会は27日、タックス・アムネスティ(租税特赦)法案を承認した。同法案が最終 的に可決されれば、納税が増え、インドネシアの財政収支が改善すると期待されている。 ドル相場 が幅広く弱含むなかで、人民元 は27日につけた5年半ぶ りの安値水準から回復している。中国人民銀行(中央銀行)は、ブレグジット(英国のE U離脱)後も、人民元に対する市場の見通しは安定している、との見解を明らかにした。 韓国ウォン は、地元輸出業者の月末の決済需要を背景に上昇している。ま たシンガポールドル は、ポンド や人民元の上昇に追随し強含んでいる。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.91 102.01 +0.10 Sing dlr 1.3568 1.3630 +0.46 Taiwan dlr 32.431 32.533 +0.31 Korean won 1171.78 1182.30 +0.90 Baht 35.31 35.33 +0.06 Peso 47.090 47.030 -0.13 Rupiah 13270 13335 +0.49 Rupee 67.79 67.95 +0.23 Ringgit 4.0860 4.0960 +0.24 Yuan 6.6474 6.6585 +0.17 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.91 120.30 +18.05 Sing dlr 1.3568 1.4177 +4.49 Taiwan dlr 32.431 33.066 +1.96 Korean won 1171.78 1172.50 +0.06 Baht 35.31 36.00 +1.95 Peso 47.09 47.06 -0.06 Rupiah 13270 13785 +3.88 Rupee 67.79 66.15 -2.42 Ringgit 4.0860 4.2935 +5.08 Yuan 6.6474 6.4936 -2.31