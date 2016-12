UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格横ばい、株価回復も成長懸念くすぶる

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*29.50 2.2721% 前営業日終値 104*24.00 2.2800% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*15.00 1.4647% 前営業日終値 101*16.50 1.4600% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*18.50 1.0062% 前営業日終値 100*19.50 1.0000% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.75 0.6132% 前営業日終値 100*01.25 0.6050% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*03.00 173*05.00 Tノート先物9月限 133*08.00 133*09.00 米金融・債券市場では、国債価格が横ばい。英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けて急落して いた株価が世界的に戻したものの、成長懸念が債券相場を下支えた。 四半期末のポートフォリオ調整に絡む買いも追い風となった。 取引終盤、指標10年債 はほぼ変わらず、利回りは1.461%。 30年債 は4/32高、利回りは2.274%。 英国のEU離脱(ブリグジット)決定を受け、世界の株式市場は過去2日間で3兆ドル超が消失 していたものの、この日は安値拾いの買いが広がった。米株価が1%上昇したことを受け、序盤の取 引で債券の逃避買いは後退。ただ、アナリストの間からは国債の売りは一時的との声が聞かれた。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティップ氏は「 ブリグジットの影響をめぐる懸念が薄まっても、成長は不十分との見方から、国債利回り低下の大半 は継続するだろう」と語った。 朝方発表された第1・四半期の米国内総生産(GDP)確報値は年率換算で前期比1.1%増と なった。ブレグジット決定を受け、米成長が今後加速するかどうかについて懐疑的な見方が台頭して おり、こうした不透明な見通しを背景に、債券の需要が鈍る公算は小さいとアナリストは指摘する。 JPモルガンの調査からは、投資家の間で米長期債に対し「強気」な見方が強まっていることが 明らかになった。「強気」とする投資家の数は「弱気」と回答した投資家を大きく引き離し、201 0年12月以来の大幅な開きとなった。 米債に加え、独日英の長期債への引き合いは強く、利回りは過去最低もしくはマイナス圏にとど まっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 0.25