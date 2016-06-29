〔表〕きょうの投信設定（30日）＝13本

ファンド名 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド ２０１６─０ ６ ＜為替ヘッジあり＞ ＜愛称：グッド・ブリッジ１６─０６＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 百十四銀行、岩手銀行 ファンド名 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）＜愛称：リー ド・ストック（１年決算型）＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、第四証券、三井住友信託銀行 ファンド名 先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）＜愛称：リ ード・ストック（年２回決算型）＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、第四証券 ファンド名 インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド＜愛称：未来のたまご＞ 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 岩井コスモ証券 ファンド名 ＳＢＩ─ＰＩＭＣＯ ジャパン・ベターインカム・ファンド ＜愛称：ベタイン＞ 運用会社 ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券 ファンド名 日本株ロングショート戦略ファンド＜いつつぼし＞ 運用会社 ファイブスター投信投資顧問 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 日産証券 ファンド名 フィデリティ・新興国厳選株ファンド Ａコース（米ドル売り円買い）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 運用会社 フィデリティ投信 設定上限額 各１００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 ファンド名 日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型） 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース＜愛称：ジェイブリッド 年１＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 各５０億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、高木証券、東洋証券、西村証券、ひろぎんウツミ屋証 券、 むさし証券 ファンド名 世界コアインフラ株式ファンド 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行 ファンド名 シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ 運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント 設定上限額 １５００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券 ファンド名 ｉＴｒｕｓｔ日本株式 運用会社 ピクテ投信投資顧問 設定上限額 ５００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券