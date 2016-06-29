アジア通貨動向（29日）＝総じて堅調

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［ ２９日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.43 102.74 +0.30 Sing dlr 1.3520 1.3533 +0.10 Taiwan dlr 32.382 32.435 +0.16 Korean won 1167.60 1171.30 +0.32 Baht 35.24 35.29 +0.14 Peso 46.870 46.895 +0.05 Rupiah 13155 13170 +0.11 Rupee 67.95 67.95 +0.00 Ringgit 4.0600 4.0755 +0.38 Yuan 6.6426 6.6514 +0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.43 120.30 +17.45 Sing dlr 1.3520 1.4177 +4.86 Taiwan dlr 32.382 33.066 +2.11 Korean won 1167.60 1172.50 +0.42 Baht 35.24 36.00 +2.16 Peso 46.87 47.06 +0.41 Rupiah 13155 13785 +4.79 Rupee 67.95 66.15 -2.65 Ringgit 4.0600 4.2935 +5.75 Yuan 6.6426 6.4936 -2.24
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