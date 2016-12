UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝総じて上昇、ブレグジット懸念が緩和

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。英国の欧 州連合(EU)離脱(ブレグジット)決定を受けた衝撃が薄れてきている。世界的な金融 緩和への期待から債券価格が上昇したことも支援材料になっている。 韓国ウォン は、海外ファンドの買いを背景に上昇。国内輸出業者からも月 末の決済に向けた需要が見られている。 原油高を受け、マレーシアリンギ も上昇。同国の石油・ガス収入をめぐる懸 念が緩和している。 ブレグジットによる影響に対応するため、各国中銀は利下げを実施するとみられてお り、アジア地域の政府債価格は総じて上昇している。 またブレグジットを受け、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測も後退して おり、ドルの魅力が低下している。 スコシアバンク(シンガポール)のアジア新興国通貨ストラテジストは「英国から悪 いニュースが出ずに市場が安定している限り、アジア通貨の一段高もあり得る。緩和措置 が実施されれば、経済に対する投資家の信頼が回復し、リスク資産への投資を促す可能性 がある」と指摘した。 その上で、「アジア新興国通貨を押し下げる可能性のある海外の不透明要因について 引き続き警戒していく」と語った。 0510GMT(日本時間午午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.33 102.74 +0.40 Sing dlr 1.3514 1.3533 +0.14 Taiwan dlr 32.352 32.435 +0.26 Korean won 1161.00 1171.30 +0.89 Baht 35.23 35.29 +0.17 Peso 46.990 46.895 -0.20 Rupiah 13160 13170 +0.08 Rupee 67.82 67.95 +0.20 Ringgit 4.0570 4.0755 +0.46 Yuan 6.6525 6.6514 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.33 120.30 +17.56 Sing dlr 1.3514 1.4177 +4.91 Taiwan dlr 32.352 33.066 +2.21 Korean won 1161.00 1172.50 +0.99 Baht 35.23 36.00 +2.19 Peso 46.99 47.06 +0.15 Rupiah 13160 13785 +4.75 Rupee 67.82 66.15 -2.46 Ringgit 4.0570 4.2935 +5.83 Yuan 6.6525 6.4936 -2.39