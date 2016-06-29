アジア株式市場サマリー（29日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1956.36 +20.14 +1.04 1946.31 1966.21 1941.90 前営業日終値 1936.22 台湾 加権指数 8586.56 +81.05 +0.95 8530.37 8609.23 8530.37 前営業日終値 8505.51 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5142.400 +39.126 +0.77 5103.300 5156.500 5103.300 前営業日終値 5103.274
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文