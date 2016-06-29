TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（30日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 米5月個人消費支出、2カ月連続プラス 英ＥＵ離脱で先行き不透明 > ドイツ銀・サンタンデールが再び不合格＝米ＦＲＢストレステスト > BUZZ-外株：米ＧＥ1.8％高、金融部門のＳＩＦＩ指定取り消しで > 原油先物3％近く上昇、予想以上の米在庫減少が追い風 > 法人税が安倍政権下で初の減収、15年度一般会計決算 国債減額1.5兆円に > 北朝鮮の金正恩氏、新ポストの「国務委員長」に就任 > 南シナ海問題で7月12日に国際仲裁判断、中比が対立 > 独10年債利回り‐0.5％近辺まで低下も、ＥＣＢには頭痛の種 > 独ダイムラー、ルノー・日産株18億ユーロ相当を年金基金に移管 > 英次期首相選び、フォックス元国防相が30日出馬表明へ > BUZZ-外株：米モンサント2％高、戦略的選択肢めぐり独バイエルなどと協議 ◆経済・政治・社会関連ニュース > 英労働党も党首選突入の公算、イーグル議員出馬表明へ＝ＢＢＣ > 米ＦＲＢ、リバースレポで1432.1億ドル吸収 3月末以降で最大 > 英次期首相選び、フォックス元国防相が30日出馬表明へ > 原油先物3％近く上昇、予想以上の米在庫減少が追い風 > 英中銀総裁、30日にスピーチ ＥＵ離脱受けた経済動向を説明 > 米中古住宅販売仮契約、5月は3.7％低下 基調は堅調 > 北朝鮮の金正恩氏、新ポストの「国務委員長」に就任 > 米5月個人消費支出、2カ月連続プラス 英ＥＵ離脱で先行き不透明 > 独10年債利回り‐0.5％近辺まで低下も、ＥＣＢには頭痛の種 > 中国、トランプ氏の「為替操作国」批判に反論 > 南シナ海問題で7月12日に国際仲裁判断、中比が対立 > ＥＣＢ、市場安定に向けた緩和策急がず＝関係筋 > 米原油在庫、405.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計 > ドイツ6月ＣＰＩは前年比＋0.2％、5カ月ぶり高い伸び > スコットランドのＥＵ加盟交渉に反対、能力欠如＝スペイン暫定首相 > スコットランド独立・新通貨導入、基本シナリオに＝ＪＰモルガン > 英、ＥＵ離脱通知前の交渉可能＝キャメロン首相 > キャメロン英首相「経済困難に」、公的支出制限ルール撤回せず > 英保守党のクラブ年金相が党首選出馬、「国民投票は再実施せず」 > 〔需給情報〕日経225期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ＝29日先物手口 > 英国の投資は来年5％減少、ＥＵ離脱が影響＝フィッチ > 法人税が安倍政権下で初の減収、15年度一般会計決算 国債減額1.5兆円に > 中国サイバー管理局主任が退任、後任は国家主席系か > 法人税が安倍政権後初の減収、15年度一般会計決算 国債減額1.5兆円に

◆企業関連ニュース > 米シーゲイト、1600人削減へ リストラ計画の一環 > ドイツ銀・サンタンデールが再び不合格＝米ＦＲＢストレステスト > 独クーカ、新たな投資家候補と内密協議中＝ＣＥＯ > ロンドン・上海証取の相互接続、英ＥＵ離脱でも協議継続＝ＬＳＥ > ゴールドマンとモルガンＳ、英ＥＵ離脱で拠点移転との憶測否定 > 独ＶＷは欧州の顧客にも米と同じ補償を、欧州委員が要請 > 独ダイムラー、ルノー・日産株18億ユーロ相当を年金基金に移管 > BUZZ-外株：米テサロ115％急伸し最高値、卵巣がん治験薬試験が好結果 > BUZZ-外株：米ＧＥ1.8％高、金融部門のＳＩＦＩ指定取り消しで > BUZZ-ＬＳＥとの合併に全力、英ＥＵ離脱阻害せず＝ドイツ取引所会長 > BUZZ-外株：米モンサント2％高、戦略的選択肢めぐり独バイエルなどと協議 > イケア、北米でたんす3600万個回収 子供6人が死亡 > BUZZ-外株：米ダイヤモンド・リゾーツ24％高、アポロ・グローバルが買収提案 > 米アルコア、分社化計画の詳細発表 精錬事業もスピンオフへ > BUZZ-外株：米ナイキが1.6％高、弱い決算足引っ張らず > 仏ルノー、英で値上げ検討 離脱決定後のポンド安に対応＝関係筋 > 米ゼネラル・ミルズ、3─5月期利益予想上回る コスト削減で > カナダ銀大手ＣＩＢＣ、米プライベートバンコープ買収へ > 英ロイズ銀、情報・事務部門で640人削減へ＝関係筋 > BUZZ-外株：米プライベートバンコープが寄り前26.5％高、ＣＩＢＣが買収へ > オートリブ、「プリウス」リコール車にインフレーター搭載