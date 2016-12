米金融・債券市場＝価格下落、株・商品相場の回復足かせ

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時38分 103*28.50 2.3187% 前営業日終値 104*27.50 2.2750% 10年債(指標銘柄) 16時38分 101*00.50 1.5138% 前営業日終値 101*16.00 1.4610% 5年債(指標銘柄) 16時38分 100*11.25 1.0526% 前営業日終値 100*19.25 1.0010% 2年債(指標銘柄) 16時33分 99*31.25 0.6368% 前営業日終値 100*00.75 0.6130% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*00.00 173*03.00 Tノート先物9月限 133*02.00 133*08.00 米金融・債券市場では、債券価格が下落した。英国の欧州連合(EU)離脱決定を受 けたリスク資産への売りが一服、この日も米株・商品(コモディティ)相場の持ち直しが 続き、債券市場から資金が流出した。 米指標10年債 は12/32安。利回りは1.495%と、3ベーシス ポイント(bp)上昇した。 米30年債利回りは一時2.247%と、1月30日につけた過去最低の2.221 %にあと数ベーシスポイントまで迫った。 ただ、世界経済の弱含み懸念や米連邦準備理事会(FRB)の利上げが遠のくとの見 方が、今後も米国債などの安全資産への需要を後押しするとアナリストは見込んでいる。 国債利回りがマイナス圏に沈む欧日の投資家にとってはとりわけ、相対的に利回りの高い 米国債は魅力だ。 市場では英国のEU離脱決定による景気への影響から、FRBが年内は利上げを見送 るとの見方も浮上している。 パウエルFRB理事は28日、英国のEU離脱決定で世界のリスクは下振れ方向に傾 いたとの認識を表明。米景気見通しへの新たな脅威となるとの見方を示した。 RBCウェルス・マネジメントの米債券リードストラテジスト、クレイグ・ビショッ プ氏は「早くても2017年に入るまで、利上げは当面見送りというのがFRB当局者か らのメッセージのようだ。これが長期債投資をめぐる不確実性の多くを払しょくする」と 述べた。 同日公表された米指標は、5月の個人消費支出が2カ月連続のプラスとなる一方、5 月の中古住宅販売仮契約指数は前月比3.7%低下と、予想(1.1%低下)以上の落ち 込みとなり、米経済が第1・四半期から大幅には改善していないことを示唆した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 -0.25