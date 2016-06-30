TOP NEWS* 海外トップニュース（30日）

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［ ３０日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 第1四半期の英経常赤字、予想より小幅な縮小 ＧＤＰ比6.9％ > ユーロ圏ＣＰＩ速報値、6月は0.1％上昇でプラス回復 予想上回る > 台湾中銀、政策金利を1.375％に引き下げ 予想通り > 中国の経常黒字、かなりの規模を維持へ＝国家外為管理局 > 中国人民銀行、国有銀行通じてドル売り・人民元買い介入＝市場筋 > 中国、第1四半期末の対外債務残高は3.6％縮小 今後安定へ > 第1四半期の英ＧＤＰ確報値、前期比+0.4％＝統計局（予想：+0.4％） > 〔アングル〕豪選挙、勝敗の鍵握るシドニー西部が戦いの焦点に > ドイツの6月失業者は予想以上の減少、失業率6.1％で変わらず > オフショア人民元と豪ドルが下落、中国が元安容認との報道 > 〔アングル〕本国再上場目指す中国企業、「一獲千金」狙いの投資家が熱視線 > EXCLUSIVE-中国人民銀、今年も4.5％程度の元安を容認意向＝関係筋

> 〔BREAKINGVIEWS〕トランプ氏新戦略、クリントン氏に「共和党」のレッテル > 〔BREAKINGVIEWS〕米ストレステスト、欧州系2行不合格が発する警告 > 〔ＩＢウオッチャー〕世界のＭ＆Ａ、第2四半期は大型案件中止で3割減 > 〔ＩＢウオッチャー〕無名中国企業の海外Ｍ＆Ａにとまどい 買収監査会社は大忙し > 〔ＩＢウオッチャー〕株式市場での資金調達、アジアは上半期60％減 > 〔ＩＢウオッチャー〕株式市場での資金調達、上半期は4年ぶり低水準 地政学的要因が響く

> 5月の仏消費支出、前月比‐0.7％ 予想以上のマイナス > 独小売売上高、5月は前月比＋0.9％ 増加に転じる > 自由貿易協定、米経済に一定の好影響＝ＩＴＣ報告書 > EXCLUSIVE-クレディ・スイス、中国の証券合弁への出資拡大を計画＝関係筋 > 北朝鮮の金正恩氏が「国務委員長」就任、最高人民会議で国防委改編 > 中国、今年の財政目標達成に多くの努力必要─財政相＝人民日報 > ＳＥＣがソフトバンク調査、アローラ氏の利益相反疑惑で＝ブルームバーグ

> シンガポールＵＯＢ、ロンドン不動産向け融資を中止 > ドイツ銀・サンタンデールが再び不合格＝米ＦＲＢストレステスト > 〔情報ＢＯＸ〕米ＦＲＢストレステストの結果踏まえた米銀の資本計画 > ＥＵ、米とのＴＴＩＰ交渉の年内完了を目指す＝通商担当委員 > 英与野党ともに党首選へ、ＥＵ離脱決定後の混乱深まる見通し > 仏、来年も財政赤字目標を達成できない恐れ＝監査委員会 > 仏大統領、減税拡大やパリの金融センター化促進取り組みへ

> 現時点で英ＥＵ離脱の影響ない、販売見通し維持＝英自動車工業会 > 米上院、プエルトリコの債務返済支援法案を可決 大統領署名へ > 6月のニュージーランド企業信頼感指数、6カ月ぶり高水準＝ＡＮＺ > 米ケロッグ、初のシリアルカフェをＮＹタイムズスクエアで開業へ > 韓国、7月からパリクラブの常任メンバー入り > 〔ファンドビュー〕ナイジェリア、通貨切り下げで株式市場の注目度上昇＝テンプルトン

> 〔海外規制フラッシュ〕米当局、ＧＥキャピタルのＳＩＦＩｓ指定取り消し > 〔ＩＦＲ〕米モルソン・クアーズが欧州市場で起債、ブレグジット後初の社債発行 > 南シナ海問題、7月12日に国際仲裁判断 フィリピンが中国を提訴 > スコットランド行政府首相、残留訴えＥＵ首脳と会談 > 北米3カ国首脳、自由貿易推進を確認 反グローバル化をけん制 > 米ＳＥＣ、取引所手数料巡る米証券業金融市場協会の訴え棄却 > 米ウォルマート、翌日配送サービスを30日間無料に アマゾンを意識 > 独アディダス、米デザイナーのウェスト氏と提携拡大

> 英の単一市場参入、移動自由認める場合のみ可能＝ＥＵ27カ国首脳 > ドイツ成長率予想引き下げへ、英ＥＵ離脱決定受け＝ＩＭＦ高官 > ポルトガル、英ＥＵ離脱の影響で今年の成長率見通し引き下げも＝財務相 > 英消費者信頼感指数、国民投票後に急低下＝ユーガブ／ＣＥＢＲ > 中国企業の設備投資、第2・四半期に回復＝中国版ベージュブック > 米で中国人に懲役2年半の判決、米軍装備品の中国への密輸に関与 > 中国、中長期的な鉄道建設の青写真承認

> 5月の韓国鉱工業生産は前月比＋2.5％、予想大幅に上回る > ブラジル基礎的財政収支赤字、5月として過去最大に > ブラジル大統領弾劾裁判、最終採決は8月20日の公算＝上院議長 > アルゼンチン第1四半期ＧＤＰは前年比＋0.5％、市場予想上回る > 米フェイスブック、個人情報めぐるベルギー当局との裁判で勝訴 > 米モンサント、戦略的選択肢巡り独バイエル以外とも協議

> オバマ米大統領、英国民投票による世界経済への長期的影響を懸念 > 貿易協定からの離脱、経済的不平等の解消につながらず＝米大統領 > 米自動車販売、英ＥＵ離脱決定の影響は軽微 目先はプラス＝ＧＭ > 米経済成長率、第2四半期は＋2.7％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米シーゲイト、1600人削減へ 業績低迷でコスト削減

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