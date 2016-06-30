UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝13本、383億1928万円

(設定額を追加しました) ファンド名 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド ２０１６─０ ６ ＜為替ヘッジあり＞ ＜愛称：グッド・ブリッジ１６─０６＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額 ２００億円 設定額 ９８億６５７２万円 販売会社 百十四銀行、岩手銀行 ファンド名 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）＜愛称：リー ド・ストック（１年決算型）＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ２億３０４７万円 販売会社 ＳＢＩ証券、第四証券、三井住友信託銀行 ファンド名 先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）＜愛称：リ ード・ストック（年２回決算型）＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ６９６４万円 販売会社 ＳＢＩ証券、第四証券 ファンド名 インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド＜愛称：未来のたまご＞ 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ６０億３０３０万円 販売会社 岩井コスモ証券 ファンド名 ＳＢＩ─ＰＩＭＣＯ ジャパン・ベターインカム・ファンド ＜愛称：ベタイン＞ 運用会社 ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 １０９億２２００万円 販売会社 ＳＢＩ証券 ファンド名 日本株ロングショート戦略ファンド＜いつつぼし＞ 運用会社 ファイブスター投信投資顧問 設定上限額 １０００億円 設定額 ６億８０７７万円 販売会社 日産証券 ファンド名 フィデリティ・新興国厳選株ファンド Ａコース（米ドル売り円買い）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 運用会社 フィデリティ投信 設定上限額 各１００億円 設定額 Ａコース１億４６９３万円／Ｂコース９２６６万円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 ファンド名 日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型） 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース＜愛称：ジェイブリッド 年１＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 各５０億円 設定額 ヘッジあり４億７１０２万円／ヘッジなし７３７０万円 販売会社 ＳＢＩ証券、高木証券、東洋証券、西村証券、ひろぎんウツミ屋証 券、 むさし証券 ファンド名 世界コアインフラ株式ファンド 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ２億１６０３万円 販売会社 みずほ銀行 ファンド名 シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ 運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント 設定上限額 １５００億円 設定額 ９５億０９８５万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券 ファンド名 ｉＴｒｕｓｔ日本株式 運用会社 ピクテ投信投資顧問 設定上限額 ５００億円 設定額 １０１６万円 販売会社 ＳＢＩ証券