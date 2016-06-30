中国・香港株式市場・前場＝中国反落、香港は続伸　英ＥＵ離脱への懸念後退

［上海 ３０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2924.4712 7.1211安 1104.6億元（上海Ａ株） 寄り付き 2931.4805 0.1118安 前営業日終値 2931.5923 19.0349高 2230.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 20762.40 326.28高 388.2億香港ドル 寄り付き 20736.85 300.73高 前営業日終値 20436.12 263.66高 635.8億香港ドル 中国株式市場は反落して前場の取引を終えた。前日に３週間ぶりの高水準で引けてい たことから利食い売りが出た。 上海総合指数 は７．１２１１ポイント（０．２４％）安の２９２４．４７１ ２。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は０．９３７ポイント（０．０３％）安の３１５０．４５３。 香港株式市場は続伸して前引け。英国の欧州連合（ＥＵ）離脱決定に伴う懸念が後退 する中、世界的な株高に追随した。 ハンセン指数 は３２６．２８ポイント（１．６０％）高の２万０７６２．４０ 。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１３０．８７ポイント（１．５３％ ）高の８７０２．３１。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示しま す。