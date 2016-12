UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝総じて上昇、金融緩和期待で市場心理改善

(内容を更新しました。) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じ て上昇し、月間でも上昇となる見込み。 英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)決定直後の衝撃が和 らぐなか、ブレグジットが経済に与える悪影響を抑えるため主要な中銀 が金融緩和を行うとの期待感から、市場心理が改善している。 トムソン・ロイターのデータによると、6月の上げ幅が特に大きい のはインドネシアルピア と韓国ウォン で、対米ドル での月間上昇率はともに3.5%以上となる見通し。 このほか、マレーシアリンギ は月間で2.4%高、シンガ ポールドル は2.1%高、タイバーツ は1.4%高、 台湾ドル は1.1%高となっている。 半面、人民元は月間で1.0%安となり、下落は3カ月連続になる 見通し。 ウォンは一時0.8%上昇し、1ドル=1150.5ウォンと、英 国のEU離脱が決定した先週24日以来の高値を記録。輸出業者と証券 保管銀行からの需要に支えられた。 マレーシアリンギは一時0.9%高の1ドル=4.0050リンギ と、こちらも24日以来の高値を付けた。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、パク・ユナ氏は「米 連邦準備理事会(FRB)が近く利上げする可能性は低いが、欧州中央 銀行(ECB)と日銀は金融緩和を行う可能性がある」と指摘。「新興 国市場にとってそれはまったく悪いことではない。流動性追加の影響は 特にアジアなどの新興国市場に下半期に現れるだろう」と語った。 ただ、多くのアナリストは、ブレグジット後の世界経済をめぐる不 確実性を踏まえると、現在のアジア新興国通貨の上昇は一時的なものに すぎないと考えている。 0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.55 102.80 +0.24 Sing dlr 1.3495 1.3485 -0.07 Taiwan dlr 32.265 32.343 +0.24 Korean won 1152.02 1160.20 +0.71 Baht 35.18 35.21 +0.09 Peso 47.000 47.020 +0.04 Rupiah 13180 13160 -0.15 Rupee 67.60 67.68 +0.11 Ringgit 4.0270 4.0410 +0.35 Yuan 6.6441 6.6380 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.55 120.30 +17.31 Sing dlr 1.3495 1.4177 +5.05 Taiwan dlr 32.265 33.066 +2.48 Korean won 1152.02 1172.50 +1.78 Baht 35.18 36.00 +2.33 Peso 47.00 47.06 +0.13 Rupiah 13180 13785 +4.59 Rupee 67.60 66.15 -2.14 Ringgit 4.0270 4.2935 +6.62 Yuan 6.6441 6.4936 -2.27