〔表〕きょうの投信設定（1日）＝7本

ファンド名 インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型） 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＤＩＡＭニッポン債券オープン 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、高木証券、楽天証券、水戸証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ５０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）／（為替ヘ ッジなし） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各１５００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 大和証券、ＳＢＩ証券