米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、上期の米債トータルリターンは5％上昇

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時35分 104*16.00 2.2911% 前営業日終値 104*23.50 2.2810% 10年債(指標銘柄) 16時31分 101*11.00 1.4781% 前営業日終値 101*11.50 1.4760% 5年債(指標銘柄) 16時33分 100*18.75 1.0045% 前営業日終値 100*15.75 1.0240% 2年債(指標銘柄) 15時46分 100*02.25 0.5895% 前営業日終値 100*00.00 0.6250% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*11.00 173*00.00 Tノート先物9月限 132*31.50 133*02.00 米金融・債券市場では、債券価格がほぼ変わらず。ただ上期としては、米債トータル リターンは世界の経済成長をめぐる懸念や日欧のマイナス金利を追い風に5%超上昇し、 米S&P総合500種 のリターンのほぼ倍となった。 クレディ・スイスの米金利主任プラビーン・コラパティ氏は「依然として成長をめぐ りかなりの不透明性が漂っている。成長がさほど加速しないとの見方が大勢だ」と述べた 。 この日は世界の株価続伸に伴い、米債への逃避買いが後退。ただ、イングランド銀行 (英中銀)のカーニー総裁が追加緩和を示唆したことを受けて英債利回りが過去最低を更 新。こうした動きに追随し、米債価格もマイナス圏を脱した。 カーニー総裁は、英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けて景気見通しが悪化してい るとし、おそらく夏にかけて追加刺激策を打ち出す必要があるとの見解を示した。 朝方発表された米新規失業保険申請件数とシカゴ購買部景気指数は米経済の底堅さを 示唆したものの、海外情勢を取り巻くリスクが米経済成長を阻害する恐れがあるとの懸念 を払しょくするには至らなかった。 取引終盤、指標10年債 は1/32安、利回りは1.482%。 30年債 は10/32安、利回りは2.295%、 一方、短期ゾーン利回りは2─4ベーシスポイント(bp)低下。カーニー英中銀総 裁の発言に加え、ブラード米ダラス地区連銀総裁が予見可能な将来における米利上げの可 能性は1回のみとの見解をあらためて示したことを受けた動き。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 2.00 U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 1.75 U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 1.50