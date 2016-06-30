TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（1日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給額は200万ドル > 米セントルイス連銀総裁、予見できる将来に利上げ1回限りと再表明 > 米国格付け「ＡＡプラス」を確認、見通し「安定的」＝Ｓ＆Ｐ > メキシコ中銀、4.25％に利上げ ペソ下落阻止目指す > 米ＦＲＢ、58億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > ブレグジット受けＥＵを「ＡＡ」に格下げ、見通しは上げ＝Ｓ＆Ｐ > 英国債利回りが過去最低更新、中銀総裁の追加緩和示唆受け > 米6月シカゴ購買部景気指数は56.8に上昇、1年半ぶり高水準 > 英保守党党首選、ジョンソン氏が予想外の辞退 メイ・ゴーブ両氏名乗り > 英国ＥＵ離脱決定が成長押し下げへ━米ダラス連銀総裁＝報道 > 英中銀総裁、夏の追加緩和を示唆 ＥＵ離脱決定で景気見通し悪化 > ポンド急落、対ユーロで約2年ぶり安値 英中銀総裁の発言受け > ブレグジットめぐる不透明性、短期的に世界成長押し下げ＝ＩＭＦ > 6月のＯＰＥＣ産油量が過去最高更新、ナイジェリアが押し上げ > 米新規失業保険申請26.8万件に増加、労働市場は健全さ維持 > 英国のＥＵ離脱、迅速に行われる必要＝独副首相 > 原油先物50ドル割れ、生産増や景気見通し懸念で > 欧州委、英離脱後の市場動向に対処の用意＝ドムブロフスキス副委員長 > 台湾中銀、政策金利を予想通り引き下げ 英離脱の通商リスク指摘 > 第1四半期の英経常赤字は過去最大水準、ＧＤＰ確報変わらず > 予算拠出などの妥協で単一市場にアクセス可能＝英独立党党首 > 中国人民銀が一部メディア批判、元めぐり「不正確な情報」報道 > ＦＴ１００種の年末目標を5500に下方修正＝ＵＢＳ > トランプ氏はポピュリストでなく「外国人恐怖症」＝米大統領
◆企業関連ニュース > 米半導体マイクロン、3━5月は25％減収 人員削減実施へ > ディックス、スポーツオーソリティの資産競売で落札の見通し＝関係筋 > 米アルファベット、事業活動変更の公算小 ブレグジットで＝会長 > 2001─03年型の一部ホンダ車「安全でない」、米当局が注意喚起 > ドイツ銀、金融システムへの潜在的リスク最大＝ＩＭＦ > 米モンデリーズ、ハーシーに買収提案 1株当たり107ドルとの報道 > BUZZ-外株：カナダ製薬トランジション、上昇率9年ぶりの大きさに > 米コナグラ、3─5月純売上高は9.5％減で予想割れ 株価一時2％安 > 中国シノペック子会社で粉飾決算、審計署の調査で発覚 > BUZZ-外株：米ダーデン4.6％下落し年初来の上げ消す、3─5月売上高低調で > BUZZ-外株：米アライ・ファイナンシャル大幅高、初の四半期配当支払いへ > BUZZ-外株：米ハイアーワン36％高で約2年ぶり高値、同業が買収案提示 > BUZZ-ハーツ、ウーバーやリフトにレンタカー提供で合意 > BUZZ-外株：米イエルプ一時2％超高、ＭＫＭが投資判断引き上げ > 独ＢＭＷ、自動運転車でモービルアイやインテルと連携へ＝関係筋 > 米ニューズ、英スポーツラジオ局を買収へ 現金2.96億ドル > パプアのインターオイル、豪オイル・サーチ以外の買い手候補浮上 > BUZZ-外株：米ＣＡＴＶスターツ14％高、ライオンズゲートが44億ドルで買収へ > 中国郵政貯蓄銀、香港ＩＰＯ申請 最大100億ドル調達へ＝ＩＦＲ
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