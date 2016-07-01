UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝7本、27億4008万円

(設定額を追加しました) ファンド名 インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型） 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 ４０００万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＤＩＡＭニッポン債券オープン 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 ２５億１８０８万円 販売会社 ＳＢＩ証券、高木証券、楽天証券、水戸証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １億５０００万円（自己設定） 設定額 １億５０００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド名 ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）／（為替ヘ ッジなし） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各１５００万円（自己設定） 設定額 各１５００万円 販売会社 大和証券、ＳＢＩ証券