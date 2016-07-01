［東京 １日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 01 July, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ロンドン） スロバキアがＥＵ議長国に（１２月末まで）
◇休場 香港、タイ
Saturday, 02 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 豪総選挙
Monday, 04 July, 2016---------------------------------------- 0850 日本：６月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：６月日銀短観の全容 1330 日本：同友会代表幹事会見 1500 日本：６月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） ●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表
◇休場 米国（独立記念日）・インドネシア
Tuesday, 05 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1400 日本：需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1515 日本：１０年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地元企業業況に関する討論に参加
Wednesday, 06 July, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 13:00 タルーロＦＲＢ理事が規制と金融政策に関する討論会に参加 18:00 ６月１４─１５日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合）
◇休場 シンガポール・インドネシア・インド
Thursday, 07 July, 2016---------------------------------------- All Day 日銀：日銀支店長会議 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：５年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇休場 インドネシア
Friday, 08 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース） 0850 日本：６月貸出・預金動向（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
●海外● ◇休場 インドネシア
Monday, 11 July, 2016---------------------------------------- 0850 日本：６月マネーストック（日銀） 1500 日本：６月工作機械受注
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 13:00 ユーロ圏財務相会合 英ファンボロー航空ショー（１７日まで）
Tuesday, 12 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：６月企業物価指数（日銀） 1330 日本：５月第３次産業活動指数 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀）
●海外● ◇イベント 01:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 17:00 米財務省１０年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済とＦＲＢの役割について講演 オランダ・ハーグの仲裁裁判所、南シナ海問題で判決
Wednesday, 13 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 02:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 22:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
Thursday, 14 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:15 ロックハート総裁米アトランタ地区連銀が講演 17:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国内経済について講演 韓国：中銀金利発表
Friday, 15 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day ＬＩＮＥ、東証上場
●海外● ◇イベント 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会合に参加
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文