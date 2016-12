UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝総じて堅調、人民元は5年半ぶり安値近辺

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて堅調。週間でも上 昇する見通し。先週の英国民投票での欧州連合(EU)離脱決定を受けた衝撃で後退して いた投資家のリスク志向が、徐々に回復している。 イングランド銀行(英中央銀行)や他の主要中銀による追加緩和への期待も、地合い を支えている。 ただ人民元 はトレンドに逆行。週初につけた5年半ぶりの安値に近い水準 で推移している。ロイターは30日、関係筋の話として、中国人民銀行(中央銀行)が今 年4.5%程度の元安を容認する意向だと報じた。 マレーシアリンギ は、債券市場への資金流入を背景に1週間ぶりの高値に上 昇。ただ、貿易統計で輸出が予想外のマイナスとなったことを受け、上げ幅を縮小した。 韓国ウォン は、過去約5年間で最大の週間上昇率を記録する見通しとなっ ている。6月の貿易黒字が過去最大となったことが好感されている。 メイバンク(シンガポール)の外国為替シニアストラテジスト、クリストファー・ウ ォン氏は「アジア新興国通貨の反応を見ると、英国のEU離脱懸念は 欧州に限定した局 部的なイベントのようだ」と指摘。 その上で「この値動きを新たなトレンドとして読み取ることはしない。EUの波及リ スクや英国の将来をめぐる不安は依然として漂っており、下期には不透明感とボラティリ ティーが高まる可能性がある」と述べた。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお、タイ市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.88 103.19 +0.30 Sing dlr 1.3452 1.3469 +0.13 Taiwan dlr 32.186 32.286 +0.31 Korean won 1145.40 1151.80 +0.56 *Baht 35.13 35.13 0.00 Peso 46.980 47.060 +0.17 Rupiah 13140 13210 +0.53 Rupee 67.44 67.52 +0.12 Ringgit 3.9880 4.0315 +1.09 Yuan 6.6530 6.6480 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.88 120.30 +16.93 Sing dlr 1.3452 1.4177 +5.39 Taiwan dlr 32.186 33.066 +2.73 Korean won 1145.40 1172.50 +2.37 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 46.98 47.06 +0.17 Rupiah 13140 13785 +4.91 Rupee 67.44 66.15 -1.91 Ringgit 3.9880 4.2935 +7.66 Yuan 6.6530 6.4936 -2.40