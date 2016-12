UPDATE 1-ユーロ圏失業率、5月は10.1％に改善　予想通り

(内容を追加しました) [ブリュッセル 1日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が 発表した5月のユーロ圏の失業率は10.1%で、4月の10.2%か ら改善した。 ロイター調査のコンセンサスは10.1%だった。 詳細は以下の通り。 失業率(季節調整済み、単位:%) Rates (%) May 15 Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 EA19 11.0 10.3 10.2 10.2 10.1 EU28 9.6 8.9 8.7 8.7 8.6 Belgium 8.7 8.2 8.1 8.3 8.4 Bulgaria 10.0 8.0 7.9 7.6 7.3 Czech Republic 5.1 4.2 4.1 4.1 4.0 Denmark 6.2 5.9 5.9 6.1 6.1 Germany 4.7 4.3 4.3 4.3 4.2 Estonia 6.9** 6.1 6.6 6.4 : Ireland 9.6 8.3 8.1 7.9 7.8 Greece 25.7* 24.2 24.1 : : Spain 22.5 20.4 20.3 20.1 19.8 France 10.4 10.2 10.0 9.9 9.9 Croatia 16.2 14.3 14.0 13.6 13.3 Italy 12.3 11.7 11.5 11.6 11.5 Cyprus 15.3 13.0 12.7 12.2 12.0 Latvia 9.7 9.8 9.7 9.6 9.7 Lithuania 9.2 8.5 8.4 8.2 8.0 Luxembourg 6.6 6.3 6.3 6.3 6.2 Hungary 7.1** 5.7 5.6 5.5 : Malta 5.5 5.0 4.6 4.3 4.1 Netherlands 6.9 6.5 6.4 6.4 6.3 Austria 5.9 6.1 5.9 5.9 6.1 Poland 7.5 6.5 6.4 6.3 6.3 Portugal 12.4 12.2 12.0 11.6 11.6 Romania 6.8 6.4 6.4 6.4 6.6 Slovenia 9.5 8.3 8.3 8.1 8.1 Slovakia 11.5 10.2 10.1 10.1 10.0 Finland 9.3 9.1 9.1 9.0 9.0 Sweden 7.5 7.0 7.1 7.0 7.0 United Kingdom 5.4* 5.0 5.0 : : Iceland 4.1 3.3 3.3 3.2 3.1 Norway 4.2** 4.6 4.6 4.6 : United States 5.5 4.9 5.0 5.0 4.7 *EU統計局のサイト here