米金融・債券市場＝国債価格急伸、30年債利回り1950年代以来の低水準

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 14時05分 105*20.00 2.2406% 前営業日終値 104*03.00 2.3090% 10年債(指標銘柄) 14時05分 101*17.50 1.4560% 前営業日終値 101*07.00 1.4920% 5年債(指標銘柄) 14時05分 100*18.75 1.0042% 前営業日終値 100*17.00 1.0160% 2年債(指標銘柄) 14時05分 100*01.75 0.5973% 前営業日終値 100*02.25 0.5900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*22.00 172*11.00 Tノート先物9月限 133*02.50 132*31.50 米金融・債券市場では、世界的な経済成長が鈍化するなか世界の主要中銀が一段の刺 激策を打ち出すとの観測から米国債に買いが入った。30年債利回りは海外取引時間に1 950年代以来の水準に低下。週間では2014年12月以来の大幅な低下となった。 この日は来週4日の独立記念日の祝日を控え午後2時までの短縮取引となっているた め商いは薄かった。終盤の取引で10年債 は10/32高、利回りは1.4 56%と前日終盤から3ベーシスポイント(bp)を超えて低下。一時は過去最低水準の 1.381%に迫る場面もあった。 30年債 利回りは海外取引で一時2.189%まで低下。バンク・オブ ・アメリカ・メリルリンチ(バンカメメリル)によると1950年代以来の低水準となる 。米取引時間終盤では価格は1─17/32高、利回りは2.241%と、前日終盤から 約7bp低い水準で推移している。 ただ、朝方発表された米供給管理協会(ISM)の6月の製造業景気指数が53.2 と、前月の51.3から上昇し、市場予想の51.4も上回ったことを受け、米国債価格 は上値を切り下げる場面もあった。 英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)決定を受け、安全資産としての米国債 に買いが殺到。米国債は6月は2015年1月以来の好調パフォーマンスを示した。SG コーポレート・アンド・インベストメントバンキング(ニューヨーク)の金利ストラテジ スト、ブルーノ・ブライジナ氏は「ブレグジットは世界的に経済成長と金利に大きな影響 を及ぼす」としている。 ブレグジットについては、米連邦準備理事会(FRB)のフィッシャー副議長がこの 日、英国のEU離脱手続きが長引く公算が大きいことに加え、他のEU加盟国の間で離脱 を検討する動きが出る可能性もあることから、FRBが影響を見極めるには時間がかかる と指摘。コロンビア・スレッドニードル(ミネアポリス)の世界金利・為替ストラテジス ト、エド・アルフサイニ氏は「市場は想定される中央銀行の動きに先回りして対応しよう としている」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread -1.25 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 2.25