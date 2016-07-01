TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（2日）

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* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 6月米自動車販売、前年同月比2.5％増 トヨタ・ＧＭ・ＶＷが低調 > 米建設支出、5月は2カ月連続減 公共部門の減少響く > 米ＩＳＭ製造業景気指数、6月は予想上回る上昇 新規受注や生産堅調 > トランプ氏、副大統領候補にインディアナ州知事抜擢を検討＝ＭＳＮＢＣ > 20年までの財政黒字化目標断念、英ＥＵ離脱の影響踏まえ＝英財務相 > ＥＵ、英離脱を公平・迅速に進める必要＝独連銀総裁 > ユーロ圏の未利用生産能力、推測の2倍の可能性＝ＥＣＢ報告 > 英国、ＥＵ離脱の明確な行程表提示する必要＝ＥＣＢ専務理事 > 米バークシャー、ウェルズ・ファーゴの保有比率引き上げを申請＝ＦＲＢ ◆経済・政治・社会関連ニュース > ＥＵ、英離脱を公平・迅速に進める必要＝独連銀総裁 > ユーロ圏の未利用生産能力、推測の2倍の可能性＝ＥＣＢ報告 > 英国、ＥＵ離脱の明確な行程表提示する必要＝ＥＣＢ専務理事 > 〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月28日終了週） > バングラデッシュ、武装集団が飲食店を襲撃 複数の外国人人質のもよう > ＥＵ、対ロ制裁来年1月末まで延長 > 米ＦＲＢ、リバースレポで1134.3億ドル吸収 > 米ＦＲＢ、人民元相場を注視＝クリーブランド連銀総裁 > 米成長率、今後数カ月2％強で推移の見通し＝ＮＹ連銀ナウキャスト > 米ＦＲＢ、英ＥＵ離脱の影響見極めるには時間必要＝副議長 > 米経済成長率、第2四半期は＋2.6％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米企業、ブレグジットの影響はおおむね軽微と予想＝ＩＳＭ調査 > トランプ氏、副大統領候補にインディアナ州知事抜擢を検討＝ＭＳＮＢＣ > ブレグジットの米経済への影響、判断は時期尚早＝クリーブランド連銀総裁 > 米建設支出、5月は2カ月連続減 公共部門の減少響く > 米ＩＳＭ製造業景気指数、6月は予想上回る上昇 新規受注や生産堅調 > 20年までの財政黒字化目標断念、英ＥＵ離脱の影響踏まえ＝英財務相 > 株式ファンド、6月27日は「引き揚げの日」 週間で昨年8月以来の多額の資金流出＝ＢＡＭＬ
◆企業関連ニュース > 6月米自動車販売、前年同月比2.5％増 トヨタ・ＧＭ・ＶＷが低調 > 〔表〕6月の米自動車販売台数は前年比2.5％増、年率1666万台 > 〔表〕6月の米自動車販売台数トップ20車種 > 米バークシャー、ウェルズ・ファーゴの保有比率引き上げを申請＝ＦＲＢ > 米石油掘削リグ稼働数、過去5週のうち4週で増加＝ベーカー・ヒューズ
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