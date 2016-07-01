TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（2日）

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◆企業関連ニュース > 6月米自動車販売、前年同月比2.5％増 トヨタ・ＧＭ・ＶＷが低調 > 〔表〕6月の米自動車販売台数は前年比2.5％増、年率1666万台 > 〔表〕6月の米自動車販売台数トップ20車種 > 米バークシャー、ウェルズ・ファーゴの保有比率引き上げを申請＝ＦＲＢ > 米石油掘削リグ稼働数、過去5週のうち4週で増加＝ベーカー・ヒューズ