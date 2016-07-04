TOP NEWS* 海外トップニュース（4日）

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

［４日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > スイス中銀、15年1月以来最大の為替介入 英ＥＵ離脱受け > ＥＣＢ、伊モンテ・パスキに不良債権4割削減求める > 英ＥＵ離脱に伴う通商交渉、外国人を採用する可能性も＝外相 > 英独立党党首、辞任を表明 「ＥＵ離脱決定で目的果たした」 > スコットランド独立、住民投票を妨げるべきでない＝保守党幹部 > ユーロ圏生産者物価指数、5月は前月比＋0.6％ 予想上回る > 胡前国家主席の元側近に無期懲役の判決、収賄や職権乱用で > 元の基本的安定を維持、穏健な金融政策を継続＝中国人民銀 > 6月のスペイン失業者数は前月比3.2％減、2009年9月以来の低水準 > リオ・ティント、豪州の石炭鉱山を1豪ドルで売却 > 〔BREAKINGVIEWS〕大接戦の豪総選挙、政局混乱でも経済は揺らがず > 〔アングル〕英ＥＵ離脱で予想外の恩恵、新興国市場に資金流入 > 〔アングル〕英ＥＵ離脱で再び忍び寄る量的緩和の呪縛 > 〔ＩＢウオッチャー〕英金融界、ＥＵ離脱問題で迫られるロビー活動か移転の二択 > 〔アングル〕アジアのフィンテック拠点争い、シンガポールが香港をリード > 〔ＢＯＥフォーカス〕離脱ショックへの政策対応、利下げからＱＥまで

> ＥＣＢ、伊モンテ・パスキに不良債権3割削減求める > 「議会承認のない離脱は違法」、英政府が50条発動めぐり訴訟に直面 > 次期英首相レース、ハモンド外相がメイ内相への支持表明 > 6月の英建設業ＰＭＩは7年ぶり低水準、国民投票めぐる警戒感反映 > 5月のユーロ圏生産者物価指数、前月比+0.6％ 予想上回る > 7月ユーロ圏投資家センチメント指数が急低下、英ＥＵ離脱で > ロシア資産家プロホロフ氏の投資会社、全資産売却へ＝地元紙 > 6月の豪求人広告件数、前月比0.5％増＝ＡＮＺ銀

> 英ＥＵ離脱交渉、「移動の自由」の交渉可能━仏元首相＝ＦＴ > 伊銀行モンテ・パスキ、ＥＣＢが不良債権の削減加速要請＝現地紙 > サルコジ氏が仏共和党党首辞任を表明、大統領選への再出馬準備か > 〔焦点〕ＥＵ離脱後の英国、必要なのは「ホテル・カリフォルニア」戦略

> イタリア、国内銀行への資本注入でＥＵと協議 > ブラジル暫定政権、支持率13％にとどまる＝世論調査 > ホンダ、1─6月の中国自動車販売は前年比＋17.7 > トヨタ自動車、6月の中国自動車販売は前年比‐3.4％ > 中国、パリクラブへの加盟を検討＝人民銀副総裁 > 豪中銀、政治の不透明感が重圧 8月の追加緩和観測高まる > 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵ銀行ストレステスト、機械的な減配行わず＝ＥＢＡ > ドイツ、英ＥＵ離脱でも均衡予算を維持＝政府筋 > テスラ、第2四半期の納車台数は1万4370台 目標下回る > 中国、保険会社のインフラ事業投資で規制緩和 > 中国、ソーシャルメディアが情報源のニュース取り締まりへ > ダッカ襲撃事件、バングラデシュ繊維産業は大打撃か > 豪トリプルＡ格付けは適切、政局次第で格下げ圧力も＝フィッチ > 〔ファンドビュー〕米10年債利回りは1％ちょうども射程圏内 > サウジ西部ジッダの米領事館近くで自爆犯が死亡＝ＢＢＣ > 中国統計局、新興産業のＧＤＰ貢献度を測る手法を開発へ＝高官 > 独ＶＷの排ガス不正、顧客補償で欧米同対応を拒否＝ミュラーＣＥＯ > ギリシャ、年末にＥＣＢの量的緩和に参加の見通し＝中銀総裁 > BUZZ-外株：豪トレジャリー・ワインが急伸、通年利益見通し引き上げで > アブダビ大手2行取締役会が合併承認、中東・アフリカ最大級に > 伊モンテ・パスキ経営難、市場による解決望ましい＝首相 > 豪下院選は大接戦、結果判明5日以降に 「宙づり議会」の可能性 > 英バークレイズ、16年の原油価格見通しを下方修正 英離脱の影響大

> ＦＢＩ、メール問題でクリントン氏聴取 訴追めぐる判断に注目 > バングラ内相「武装集団から要求なかった」、ＩＳ無関係の見方 > イラク首都の爆弾攻撃で約120人死亡、「イスラム国」が犯行声明 > 中東欧6月の製造業ＰＭＩ悪化、チェコは3年ぶり低水準 > 6月のブラジル製造業ＰＭＩは上昇、通貨高で輸出は低迷 > ノルウェー石油・ガス労組が賃金交渉で合意、スト回避 > 寧波新海電気、配送サービスの上海韻達快逓を27億ドルで買収 > 英財務相、企業税引き下げ方針 中国とは経済関係強化＝ＦＴ > ドイツ銀行ＣＥＯ、当面は増資の必要なしと表明＝シュピーゲル > ブラジル5月鉱工業生産は前月比横ばい > 米ハネウェル、インテリグレーテッド買収で合意 15億ドル > 原油続伸、サウジ・エネルギー相は市場が需給均衡に向かうと発言 > 英首相候補のメイ内相ら、ＥＵ離脱手続きの開始時期で意見に差 > サウジ第1四半期ＧＤＰは前年比＋1.3％、年間でゼロ近辺との予想も > 独財務相や副首相、ＥＵに改善求める 意思決定の加速化など > ブラジル中銀総裁、通貨スワップ残高削減が「適切」＝地元紙

> 英国の「タックスヘイブン化」は非現実的、ＯＥＣＤ幹部が分析 > 英国のＥＵ離脱、成長に悪影響＝ＥＣＢ専務理事 > 英国、ＥＵ離脱でインフレ・景気後退リスクに直面へ＝仏中銀総裁 > 米民主党の政策要綱、通商協定の見直し盛り込む＝草案 > 米主要500社第2四半期見通し、悪化85社・改善37社＝トムソン・ロイター > 〔グローバル経済〕注目の6月米雇用は伸び回復か > 〔今週の主要材料〕海外市場 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（2日）