5日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議とりやめ 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1430 日商会頭会見 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（火） 01:30 豪：小売売上高（連邦統計局） May 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） May 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jun 07:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jun 07:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 07:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jun 07:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jun 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jun 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jun 09:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） May 14:00 米：製造業新規受注（商務省） May 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） May ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地元企業業況に関する討論に参加 ◇休場 インドネシア