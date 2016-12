UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝堅調、人民元は5年半ぶり安値

(内容を追加しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨は、おおむね堅調となって いる。主要先進国の中銀が追加緩和に動くとの観測を背景に、高リターンを求めた投資マ ネーがアジア通貨市場に流入している。 4日の米市場は、独立記念日で休場。そのため取引は比較的低水準。インドネシア市 場は今週いっぱい休場となる。 人民元の対米ドル相場 は下落し、2営業日連続で5年半ぶりの安値を更新 した。 タイバーツ の上げが目立ち、2カ月ぶり高値をつけた。大半のアジア通貨が 上昇した1日、タイの金融市場は休場だった。 韓国ウォン は、ウォン高抑制に向けた当局介入への警戒が強まり、軟調と なっている。ウォンは1日、株高や輸出企業の決済需要で、約2カ月ぶり高値をつけた。 オアンダ・パシフィック(シンガポール)のシニア為替トレーダー、ステファン・イ ネス氏は、欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票前に、投資家はアジア通貨に対 する慎重姿勢を強めたが、現在持ち高の調整を進めている、と指摘。投資家心理が上向く 中で、日銀や欧州中央銀行(ECB)、英中銀による緩和観測がアジア通貨を支援してい る、との見方を示した。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.71 102.55 -0.16 Sing dlr 1.3442 1.3450 +0.06 Taiwan dlr 32.184 32.218 +0.11 Korean won 1145.60 1145.00 -0.05 Baht 35.03 35.13 +0.29 Peso 46.830 46.915 +0.18 *Rupiah 13135 13135 0.00 Rupee 67.20 67.32 +0.17 Ringgit 3.9930 3.9985 +0.14 Yuan 6.6610 6.6575 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.71 120.30 +17.13 Sing dlr 1.3442 1.4177 +5.47 Taiwan dlr 32.184 33.066 +2.74 Korean won 1145.60 1172.50 +2.35 Baht 35.03 36.00 +2.77 Peso 46.83 47.06 +0.49 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 67.20 66.15 -1.56 Ringgit 3.9930 4.2935 +7.53 Yuan 6.6610 6.4936 -2.51