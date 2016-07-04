アジア株式市場サマリー（4日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1995.30 +7.98 +0.40 1989.44 1997.37 1985.11 前営業日終値 1987.32 台湾 加権指数 8760.58 +22.34 +0.26 8728.32 8782.38 8712.12 前営業日終値 8738.24 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5281.800 +35.191 +0.67 5246.600 5281.800 5218.500 指数 前営業日終値 5246.609
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