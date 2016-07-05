TOP NEWS* 海外トップニュース（5日）

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［５日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ＥＣＢ、現在の政策スタンスは適切＝ラウテンシュレーガー専務理事 > BUZZ-外株：米アップルが寄り前で1％安、シティが利益予想引き下げ > イタリア国債利回りが上昇、銀行への公的資金注入めぐる懸念で > 中国ＧＤＰ規模を上方修正、研究開発支出を加算＝国家統計局

> 〔アングル〕中国の官民連携プロジェクト、国有企業優遇は相変わらず > 〔アングル〕スコットランド、ＥＵ残留へ「逆グリーンランド型」の奇策も浮上 > 〔アングル〕ロンドン不動産市場に波及するＥＵ離脱問題の影響 > 〔ＩＢウオッチャー〕世界の投資銀行手数料、今年上半期は4年ぶり低水準 > 〔ＩＢウオッチャー〕インドＩＰＯ調達額、上期は前年比約80％増 下期も大幅増の見通し > 〔海外決算予想〕サムスン電子、主力スマホ好調で営業利益2年ぶり高水準か > 〔中国指標予測〕6月は貿易など弱く、景気対策の観測高まりそう > 〔ロイター調査〕-スウェーデン中銀、金利据え置きへ 英ＥＵ離脱で利上げ先送りか > 〔BREAKINGVIEWS〕英財務相、法人税引き下げはＥＵ向けの「脅し」 > 〔BREAKINGVIEWS〕モンテ・パスキ叩きの時機見誤ったＥＣＢ

> 英サービスＰＭＩ、6月は52.3に低下 国民投票控え警戒 > ドイツ当局、ＶＷなど6社を家宅捜索 鉄鋼購入で価格カルテルか > スイス50年債利回りが‐0.003％に低下、初のマイナス > 〔海外規制フラッシュ〕英中銀、銀行の自己資本積み増し規制を先送り ＥＵ離脱受け > 英当局、6月は為替介入ゼロ 国民投票後のポンド安でも静観 > スペイン、今年の成長率予想引き上げへ＝経済相 > イタリア、英ＥＵ離脱の影響なくとも成長鈍化へ＝統計局 > 5月のユーロ圏小売売上高、前月比0.4％増 今年最大の伸び > スペイン6月サービス業ＰＭＩ、7カ月ぶり高水準 > イタリアの6月サービス部門ＰＭＩは51.9、市場予想上回る > BUZZ-外株：ロンドン上場ＲＥＩＴが急落、商業用不動産への懸念強まる > 英国のＥＵ離脱、中国対外投資への影響は一時的＝商務省 > 中国の大連万達集団、上期売上高は10.6％増 自社予想上回る > ハンガリー、10月2日にＥＵによる難民受入れ枠の是非問う国民投票 > オーストリア大統領選、10月2日の決選投票やり直しを提案へ＝内相 > ルノー・日産、15年のシナジー効果は過去最高の43億ユーロ > 上半期のドイツ武器輸出、前年上回る40.3億ユーロ＝独紙 > フィリピン、今年の経済成長率予想を6─7％に下方修正＝予算相

> 6月ユーロ圏ＰＭＩ改定値、53.1と横ばい、速報値から上方改定 > 6月の仏総合ＰＭＩ改定値は49.6、サービス部門も節目の50割れ > 6月ドイツ総合ＰＭＩ改定値、54.4に低下 速報値から上方改定 > 英保守党党首選、きょう1回目投票 フォックス元国防相が脱落か > 英法人減税、実現するか疑問＝欧州委員

> 豪中銀、政策金利を1.75％に据え置き 予想通り > スイス50年債利回りが初のマイナス、‐0.003％に低下＝ロイター > 豪総選挙の開票再開、ターンブル首相「与党の過半数獲得を確信」

> 中国共産党、国有企業改革でより強い指導力発揮すべき＝国家主席 > 日産自、6月の中国自動車販売は前年比＋17.0％（前月は＋3.4％） > インド6月サービス部門ＰＭＩは7カ月ぶり低水準、新規受注が減少 > 米オフィス空室率、第2四半期は16.0％ 7年ぶり低水準 > 豪中銀の声明全文 > 豪中銀、政策金利を1.75％に据え置き 予想通り

> トランプ氏がアーンスト上院議員と面会、副大統領候補の観測浮上 > イランで旧式の石油契約復活の動き 強硬派と改革派の対立再燃 > 「南シナ海での軍事衝突に備えよ」、中国政府系有力紙が論説 > 英企業信頼感急低下、国民投票後に悲観的見方が約2倍に＝調査 > 豪小売売上高、5月は前月比+0.2％ ディスインフレ圧力で低迷 > アジア中銀、ブレグジットで緩和可能性高まる＝エコノミスト > 財新の6月中国サービス部門ＰＭＩは52.7に上昇、11カ月ぶり高水準 > 農産物価格、今後10年間は安定＝ＦＡＯ─ＯＥＣＤ見通し > 5月の豪貿易収支、22.18億豪ドルの赤字＝連邦統計局 > BUZZ-豪ドル、一時0.75米ドル割れ 豪小売売上高が予想やや下回る > BUZZ-外株：豪ウエスタン・エリアズが2カ月ぶり高値、ニッケル価格が急伸 > ポーランド、ミサイル防衛計画で米レイセオンとの交渉が前進 > インドでのユーロ決済停止、独連銀の懸念が要因＝中銀副総裁 > 英国は政治的に混乱、必要な時間与えるべき＝ドイツ官房長官 > 6月のＮＺ商品価格指数は前月比＋3.7％、乳製品が上昇 > 中国、今年下半期に金融政策を微調整する余地拡大＝中国証券報 > トランプ氏、反ユダヤ的との批判に反論 「六角星は保安官の印」 > 英独禁当局、仏アクサの投資・年金事業売却を審査 > ポーランドが大規模年金改革、自主運用制度導入へ > 原油価格が小幅に下落、ブレントは50ドル割れ 需要懸念で > 〔海外規制フラッシュ〕欧州委、信託財産の課税強化止規則を提案へ 英離脱見据えた動き > 独ティッセンクルップ、産業ソリューション事業を大幅改革へ > バークレイズの元トレーダー3人に有罪評決、ＬＩＢＯＲ不正操作で

> EXCLUSIVE-シェル、最大20億ドルの支払い要求 アラムコとの合弁分割 > 米国の石油可採埋蔵量、ロシアやサウジ上回る＝調査 > 英スタンダード・ライフの投資会社、国内不動産ファンドの取引停止 > 英財務相、法人税率15％未満へ引き下げ表明 税引き競争の恐れも > 6月のカナダ自動車販売は前年比＋7.4％、米3大メーカーが増加 > 英保守党党首選、ジョンソン前ロンドン市長はレッドサム氏支持 > EXCLUSIVE-英国民投票後の外為市場、主要中銀が厳重警戒 異例の頻度で報告要請 > 6月末時点の韓国外貨準備高は3698.9億ドル、3カ月ぶり低水準 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（5日）