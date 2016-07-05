新規上場日程一覧（5日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ ピースリビング 1437 Ｍａｒｋｅｔ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/7 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 ＬＩＮＥ 3938 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/15 3500万株・なし(525万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/11 2900─3300 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック デュアルタップ 3469 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/21 20万株・24万株(6.6万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/11 1010─1110 ＳＢＩ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ インソース 6200 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/21 70万株・125万株(29.25万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/11 460─520 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ リファインバース 6531 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/28 9万株・7.48万株(2.47万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/20 7/8 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ マリモ地方創生リート投資法人 投資証 3470 券 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/29 8万8500口・なし(8850口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/21 7/12 ＳＭＢＣ日興・ みずほ・野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 三井不動産ロジスティクスパーク投資法 3471 人 投資証券 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/2 21万2800口・なし(10000口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/25 7/15 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 シャープ 6753 （上場日） 8月1日 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------