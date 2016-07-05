アジア株式市場サマリー（5日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1989.85 -5.45 -0.27 1995.69 1996.77 1985.94 前営業日終値 1995.30 台湾 加権指数 8716.07 -44.51 -0.51 8738.41 8747.06 8693.76 前営業日終値 8760.58 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5228.00 -53.78 -1.02 5281.80 5282.30 5221.10 指数 前営業日終値 5281.78
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