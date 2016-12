UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝総じて下落、利益確定の売り

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨は総じて下落。株安につれ る展開となっている。今週の一部の市場の休場や米雇用統計を控え、利益確定の売りが出 ている。 人民元 は5年半ぶり安値。中国人民銀行(中銀)が基準値を元安に設定し た。市場では、人民銀が輸出支援のため、元安を容認するとの見方が浮上している。 韓国ウォン は下落。海外ファンド勢の売りが背景。 フィリピンペソ も下落。6月の同国インフレ率が14カ月ぶりの高水準と なり、国内債券に売りが出ている。 マレーシアリンギ は、休場を控え、利益確定の売りが出ている。 *0650GMT(日本時間午後3時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.92 102.52 +0.59 Sing dlr 1.3492 1.3455 -0.27 Taiwan dlr 32.256 32.208 -0.15 Korean won 1156.42 1146.90 -0.82 Baht 35.14 35.04 -0.28 Peso 47.000 46.775 -0.48 *Rupiah 13100 13135 0.00 Rupee 67.40 67.27 -0.20 Ringgit 4.0080 3.9970 -0.27 Yuan 6.6698 6.6652 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.92 120.30 +18.03 Sing dlr 1.3492 1.4177 +5.08 Taiwan dlr 32.256 33.066 +2.51 Korean won 1156.42 1172.50 +1.39 Baht 35.14 36.00 +2.45 Peso 47.00 47.06 +0.13 Rupiah 13100 13785 +4.95 Rupee 67.40 66.15 -1.85 Ringgit 4.0080 4.2935 +7.12 Yuan 6.6698 6.4936 -2.64