米金融・債券市場＝10・30年債利回り過去最低、安全資産に投資資金流入

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 107*18.00 2.1552% 前営業日終値 105*14.50 2.2480% 10年債(指標銘柄) 17時05分 102*09.50 1.3750% 前営業日終値 101*16.00 1.4610% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*28.75 0.9400% 前営業日終値 100*18.25 1.0070% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.50 0.5536% 前営業日終値 100*01.75 0.5970% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 176*08.00 173*22.00 限 Tノート先物9月 133*28.50 133*02.50 限 米金融・債券市場は、10年債利回り 、30年債利回り がと もに一時、過去最低をつけた。 英国の欧州連合(EU)離脱決定に伴う経済の不透明感や、米連邦準備理事会(FR B)の金利据え置きが少なくとも来年終盤まで続くとの見方を背景に、安全資産とされる 米国債に投資資金が集まった。 10年債利回りは一時、1.357%、30年債利回りは一時、2.131%を記録 した。 市場関係者の1人は「英国で起きている事態をめぐって、リスク回避不安のようなも のが存在する」と話した。 英中銀はこの日、銀行に自己資本の積み増しを求める規制を先送りすると表明した。 金融行政委員会(FPC)は、カウンターシクリカル資本バッファー(CCB)を少 なくとも2017年6月まではゼロとするとした。これにより、銀行の資本関連の負担が 減り、1500億ポンドの融資余力が生まれるとしている。 カーニー総裁が、国民投票結果に伴うリスクが具体化し始めたとの認識を示したが、 市場の信頼醸成に至らず、米国債買いの動きが強まったとの声も聞かれた。 他の中銀が追加緩和に踏み込む可能性も意識され、債券利回りをさらに押し下げたと の見方も出ている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread -0.50 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -8.50 1.75 U.S. 30-year dollar swap spread -41.50 2.25