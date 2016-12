UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝ウォンと台湾ドルが下落、英ＥＵ離脱の影響を懸念

(内容を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落。英国の欧州連合( EU)離脱決定による懸念が改めて広がった。 ウォン と台湾ドル は、株安を受けてそれぞれ1週間ぶり安値に下 落した。この日はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールが休場となって いる。 英保険大手スタンダード・ライフ が国内不動産ファンドの取引停止を発表する など、同国のEU離脱決定以降、マーケット縮小の兆しが初めて現れている。東部証券( ソウル)の通貨・債券アナリスト、パク・ユナ氏は「アジア新興国通貨は最近上昇してい たため、一段の下落余地がある」と指摘。「第3・四半期を通じて、ボラティリティーが 上昇する可能性がある。下落局面では安値拾いの機会があるが、時期としては、主要中銀 による追加緩和が見込まれる年末になるだろう」と述べた。 ウォンは1.2%安と、6月29日以来の安値を付けた。ソウル株の下落に伴い、オ フショアファンドがウォン売りを出している。 台湾ドルは0.4%安で、6月29日以来の安値。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールは休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.00 101.74 +0.73 *Sing dlr 1.3540 1.3517 -0.17 Taiwan dlr 32.379 32.282 -0.30 Korean won 1165.30 1155.40 -0.85 Baht 35.22 35.13 -0.26 *Peso 47.020 47.020 0.00 *Rupiah 13135 13135 0.00 *Rupee 67.46 67.46 0.00 *Ringgit 4.0250 4.0250 0.00 Yuan 6.6926 6.6816 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.00 120.30 +19.11 Sing dlr 1.3540 1.4177 +4.70 Taiwan dlr 32.379 33.066 +2.12 Korean won 1165.30 1172.50 +0.62 Baht 35.22 36.00 +2.21 Peso 47.02 47.06 +0.09 Rupiah 13135 13785 +4.95 Rupee 67.46 66.15 -1.93 Ringgit 4.0250 4.2935 +6.67 Yuan 6.6926 6.4936 -2.97