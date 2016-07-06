アジア株式市場サマリー（6日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1953.12 -36.73 -1.85 1980.11 1982.80 1944.33 前営業日終値 1989.85 台湾 加権指数 8575.75 -140.32 -1.61 8673.53 8673.53 8569.15 前営業日終値 8716.07 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5197.500 -30.501 -0.58 5228.000 5228.000 5148.700 指数 前営業日終値 5228.001
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