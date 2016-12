米金融・債券市場＝10・30年債利回りやや上昇、利益確定売りなどで

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時32分 107*26.50 2.1436% 柄) 前営業日終 107*30.50 2.1380% 値 10年債(指標銘柄 16時30分 102*09.00 1.3766% ) 前営業日終 102*12.00 1.3670% 値 5年債(指標銘柄 16時30分 100*26.25 0.9560% ) 前営業日終 100*29.00 0.9380% 値 2年債(指標銘柄 16時30分 100*02.50 0.5853% ) 前営業日終 100*04.00 0.5620% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 175*28.00 176*08.00 限 Tノート先物9月 133*21.50 133*28.50 限 米金融・債券市場は、10年債、30年債の利回りが一時過去最低を記録後、利益確 定の売りが出るなどしてやや上昇した。 6月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数が7カ月ぶりの高水準となったこ とも材料視された。 10年債利回り が米東部時間午前5時8分(日本時間午後6時8分)、 1.321%を記録、30年債利回り は同午前7時59分(同午後8時59 分)、2.098%をつけた。 市場関係者らによると、世界成長への懸念や、米連邦準備理事会(FRB)が201 7年にかけて金利を据え置くとの見方が広がり、安全資産とされる米国債に需要が集まっ た。利回りが他国債券より高い点も、米国債需要の追い風となった。 また、英国の欧州連合(EU)離脱に伴う影響が、他国に及ぶ可能性を指摘する向き もいた。 利回りは午後にかけて高めに推移した。直近の取引で、30年債価格は4/32安、 利回りは2.144%。10年債価格が3/32安、利回りは1.378%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 16.25 -1.00 spread U.S. 3-year dollar swap 12.75 -0.50 spread U.S. 5-year dollar swap -0.75 -0.25 spread U.S. 10-year dollar swap -9.00 -0.50 spread U.S. 30-year dollar swap -41.50 0.00 spread