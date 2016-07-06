UPDATE 1-米金融・債券市場＝10・30年債利回りやや上昇、利益確定売りなどで

(表のレートを更新します。) ［ニューヨーク ６日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 17時05分 107*28.50 2.1409% 柄） 前営業日終 107*30.50 2.1380% 値 1０年債（指標銘柄 17時05分 102*10.00 1.3733% ） 前営業日終 102*12.00 1.3670% 値 ５年債（指標銘柄 17時05分 100*27.00 0.9511% ） 前営業日終 100*29.00 0.9380% 値 ２年債（指標銘柄 17時04分 100*02.75 0.5813% ） 前営業日終 100*04.00 0.5620% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物9 175*28.00 176*08.00 月限 Ｔノート先物9 133*21.50 133*28.50 月限 米金融・債券市場は、１０年債、３０年債の利回りが一時過去最低を記録後、利益確 定の売りが出るなどしてやや上昇した。 ６月の米供給管理協会（ＩＳＭ）非製造業総合指数が７カ月ぶりの高水準となったこ とも材料視された。 １０年債利回り が米東部時間午前５時８分（日本時間午後６時８分）、 １．３２１％を記録、３０年債利回り は同午前７時５９分（同午後８時５９ 分）、２．０９８％をつけた。 市場関係者らによると、世界成長への懸念や、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０１ ７年にかけて金利を据え置くとの見方が広がり、安全資産とされる米国債に需要が集まっ た。利回りが他国債券より高い点も、米国債需要の追い風となった。 また、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱に伴う影響が、他国に及ぶ可能性を指摘する向き もいた。 利回りは午後にかけて高めに推移した。直近の取引で、３０年債価格は４／３２安、 利回りは２．１４４％。１０年債価格が３／３２安、利回りは１．３７８％。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 16.25 -1.00 spread U.S. 3-year dollar swap 12.75 -0.50 spread U.S. 5-year dollar swap -0.75 -0.25 spread U.S. 10-year dollar swap -9.00 -0.50 spread U.S. 30-year dollar swap -41.50 0.00 spread