8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース） 0850 ６月貸出・預金動向（日銀） 0900 ５月毎月勤労統計 0930 財務省・金融庁・日銀「国際金融資本市場にかかる情報交換会合」 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 ６月景気ウオッチャー調査 1530 小池百合子衆院議員会見（日本外国特派員協会） 決算：ファミリーマート（３─５月期） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（木） 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） May 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jun 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 中国：６月外貨準備 ◇イベント 11:30 欧州中銀、６月理事会議事要旨発表 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ８日（金） 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） May 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） May 08:30 英：貿易収支（国立統計局） May 12:30 米：雇用統計（労働省） Jun 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） May ◇休場 インドネシア