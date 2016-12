UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝総じて堅調、リスク選好高まる

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨は総じて堅調。6月の米ISM非 製造業総合指数が良好だったことや米利上げが近くないとの見方を背景に、投資家のリス ク選好度が高まっている。 人民元 は上昇。最近のドル高が一服する中、中国人民銀行(中央銀行)が 基準値を元高方向に設定し、5年半ぶりの安値から戻した。ただ市場では、当局が今後一 段の元安を容認するのではないかとの見方が根強い。 韓国ウォン は、海外ファンド勢の買いで上昇。外国人が韓国株の買い越し に転じた。 台湾ドル も、閑散とした取引の中、株式市場への資金流入を背景に上昇。 ただ、市場では、英国の欧州連合(EU)離脱や今週の米雇用統計を控えた不透明感 を理由に、一段のアジア通貨買いに慎重な向きが多い。 市場関係者は、米雇用統計が強い内容となっても、目先の米利上げ観測は強まらない が、ドルが上昇する可能性があると指摘している。 インドネシア、マレーシア市場は休場。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.03 101.30 +0.27 Sing dlr 1.3490 1.3502 +0.09 Taiwan dlr 32.282 32.407 +0.39 Korean won 1154.50 1165.60 +0.96 Baht 35.19 35.22 +0.09 Peso 46.990 47.020 +0.06 *Rupiah 13135 13135 0.00 Rupee 67.41 67.46 +0.07 *Ringgit 4.0250 4.0250 0.00 Yuan 6.6840 6.6959 +0.18 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.03 120.30 +19.07 Sing dlr 1.3490 1.4177 +5.09 Taiwan dlr 32.282 33.066 +2.43 Korean won 1154.50 1172.50 +1.56 Baht 35.19 36.00 +2.30 Peso 46.99 47.06 +0.15 Rupiah 13135 13785 +4.95 Rupee 67.41 66.15 -1.87 Ringgit 4.0200 4.2935 +6.67 Yuan 6.6840 6.4936 -2.85