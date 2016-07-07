アジア株式市場サマリー（7日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1974.08 +20.96 +1.07 1963.30 1976.49 1959.83 前営業日終値 1953.12 台湾 加権指数 8640.91 +65.16 +0.76 8605.38 8653.70 8605.38 前営業日終値 8575.75 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5227.90 +30.35 +0.58 5197.50 5244.10 5197.50 指数 前営業日終値 5197.55
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