米金融・債券市場＝債券利回りややフラット化、雇用統計控え

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時27分 107*27.50 2.1422% 柄) 前営業日終 107*20.50 2.1520% 値 10年債(指標銘柄 16時27分 102*04.50 1.3917% ) 前営業日終 102*06.50 1.3850% 値 5年債(指標銘柄 16時27分 100*25.00 0.9639% ) 前営業日終 100*25.25 0.9620% 値 2年債(指標銘柄 15時09分 100*02.00 0.5932% ) 前営業日終 100*02.50 0.5850% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 176*08.00 175*28.00 限 Tノート先物9月 133*22.00 133*21.50 限 米金融・債券市場は、翌日に6月の雇用統計発表を控え、利回り曲線がややフラット 化した。 30年債利回り がやや低下する一方、短中期国債利回りはほぼ変わらず だった。 直近の取引で30年債は10/32高、利回りは2.138%。10年債US10YT=RR 価格は変わらず、利回りは1.385%。2年債 価格もほぼ変わらず、利回 りは0.593%。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(A DP) とムーディーズ・アナリティクスがこの日発表した、6月の全米雇用報告によると、民間 部門雇用者数の伸びが17万2000人で、市場予想の15万9000人を上回った。こ れを受け、債券利回りは幅広く上昇した。 ところが、終盤にかけて長期国債利回りがやや下がり、償還期間が異なる他の国債利 回りが安定した。 市場関係者らによると、米国の30年債利回りは他国と比べて高めで、海外勢にとっ てなお投資妙味が高く、買いが入った。 一方、雇用統計の内容次第で、短中期国債の利回りに影響が及ぶ可能性も指摘される 。このため、雇用統計発表まで投資家が取引を手控えるとみられている。 ロイターのエコノミスト調査によると、6月雇用統計は非農業部門雇用者数が17万 5000人増と予想、3万8000人増にとどまった5月から盛り返す見込みだ。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 16.50 0.25 spread U.S. 3-year dollar swap 12.75 -0.25 spread U.S. 5-year dollar swap -1.25 0.00 spread U.S. 10-year dollar -10.25 -0.50 swap spread U.S. 30-year dollar -41.50 0.50 swap spread