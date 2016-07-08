TOP NEWS* 海外トップニュース（8日）

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［８日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 南ア、英ＥＵ離脱による悪影響大きい＝ムーディーズ > 英国、欧州委員の後任にキング在仏大使を指名 > BUZZ-外株：イタリア銀行株が上昇、ストレステストめぐり明るい材料 > イタリア、ＥＵ規則に沿う銀行への公的支援を協議＝財務相 > 伊銀の不良債権増加、緊急事態とはいえない＝ビスコ中銀総裁 > 経済は基本的に安定、想定に沿った動き─中国国家主席＝新華社 > 英離脱決定、ＥＵ域内の飛び火が最大のリスク＝ムーディーズ > 〔アングル〕英企業や大学がＥＵ人材確保に危機感、ブレグジット影響見通せず > 〔アングル〕英不動産投資、ブレグジットで大打撃 先行きの調整不可避 > 〔アングル〕ポルトガルの銀行、ブレグジットの衝撃が波及 > 〔BREAKINGVIEWS〕ロンドン高級住宅市場に迫るたそがれ > 〔BREAKINGVIEWS〕中国人民元下落でも市場は冷静、昨夏との相違点は > 〔ファンドビュー〕米「堕天使」ＥＴＦが好調、ジャンク転落のエネルギー社債に投資 > 〔ファンドビュー〕消費関連セクターに配当重視ファンドの資金が流入 > 〔ロイター為替予測調査〕人民元売り持ち5カ月ぶり高水準、アジア通貨は市場心理改善 > 〔ロイター調査〕カナダ中銀、利上げは来年第4四半期に後ずれ 英離脱が影響 > 〔情報ＢＯＸ〕英商業用不動産の借入金残高、昨年末時点で1833億ポンド > 〔海外規制フラッシュ〕欧州委、海運大手14社の運賃公表方式変更を承認 > 中国人民銀、一部銀行に中期貸出ファシリティー需要調査＝関係筋 > 中国の豚肉価格、一段と高騰も 南部の洪水で > 英商業用不動産、独米など外国銀行のエクスポージャー550億ポンド > 独5月貿易統計、輸出が予想外の前月比‐1.8％ 9カ月ぶりの大幅減 > 米ダラスで銃撃、警官5人死亡・6人負傷 黒人射殺抗議デモで > 新興国債券ファンド、週間で記録的な流入超＝ＪＰモルガン
> 英ＥＵ離脱、新たな関係への秩序だった移行確信─米大統領＝ＦＴ > ブレグジットで英消費者信頼感が急低下、小売売上高や雇用もマイナス > 韓国ＬＧ電子、第2四半期営業利益は2年ぶり高水準見込む > 5月の仏鉱工業生産、前月比-0.5％ 予想と一致 > 5月の世界航空旅客需要は4.6％増、年初からは鈍化＝ＩＡＴＡ > カルフール株、買い増しの意向ない―第3位株主のジニス氏＝仏紙 > 中国貴州省でタイトガス田発見＝新華社 > 中国利下げ、第2四半期の指標が不振なら排除せず＝発改委 > サンダース氏、12日にクリントン氏支持を正式表明へ＝ＮＹＴ紙
> 中国自動車販売、6月は前年比＋19.4％＝乗用車協会 > 中国の非金融企業、財務状況が過去10年で最悪＝商務省報告書 > 中国都市部失業率、6月は4.05％ 人事社会保障省「賃上げ抑制を」 > 今年のベトナム経済成長率、6.2━6.3％に鈍化へ＝政府高官 > 仏プジョーと主要労組、新労働協定で合意 > 中銀は住宅市場の過熱抑制策を急ぐべき＝ＮＺ首相 > 米マイクロソフトのターナーＣＯＯ退任、シタデル証券部門ＣＥＯに > 豪格付け判断、年央財政見通しと17／18年度予算に注目＝Ｓ＆Ｐ > エーザイ、がん治療薬めぐり英国で法的措置も > 米上院、遺伝子組み換え作物食材の表示義務化法案を初めて可決 > 強力な台風1号が台湾に上陸、1人死亡 1万5000人以上が避難 > 中国、米韓にＴＨＡＡＤ配備中止を要求 > 米オバマ政権、北朝鮮労働者の雇用抑制を各国に要請
> 米ボーイング、第2四半期の民間納入199機 前年比微増 > 仏ルノーの世界販売台数、上半期は13.4％増で過去最高 > 米ウーバー、レバレッジドローンで11.5億ドル調達＝関係筋 > 米地方債ファンド、4690万ドルの流出超＝リッパー週間調査 > 英医薬品業界と政府、ＥＵ離脱問題に対処する作業部会設立 > 米韓、最新鋭迎撃システムの韓国配備を正式決定
> 仏バルネバ、ジカ熱ワクチン候補の生成に成功 > EXCLUSIVE-フィリピン政府、ニッケル2鉱山の操業停止命令 > 英製鉄リバティハウス、印タタの2事業買収を計画＝関係筋 > 韓国、外貨建て国債発行を検討へ > 英政府、通商協定締結に向けインドと協議へ > テスラ死亡事故、車内にＰＣ 運転時に使用かは不明＝米捜査当局 > 豪政府、鉄鉱石価格見通し引き下げ 需要の伸び鈍化で > 米国で警官の黒人射殺相次ぐ、ネットに動画公開 反発広がる > スロベニア検察、中銀総裁の不正疑惑捜査「合法」とＥＣＢに反論 > 中国人民銀行、今週の資金吸収額は4カ月ぶりの高水準 > 米チポトレの株価下落、人気作家がマンハッタンで食中毒と投稿 > ブラジル、2017年財政収支目標を設定 当初計画より赤字削減加速 > 米拠点貴金属ファンド、2月以来最大の資金流入＝リッパー > 国債格下げ、2016年は過去最多に＝フィッチ > ＬＳＥとドイツ取引所合併、米・ロシア当局が承認 > スイス銀行業界、金融サービスの対ＥＵ交渉で英国などと協力へ > 独ＶＷのアウディＱ５、修理後も排ガス減らず＝欧州消費者団体 > ウォルマート、中国店舗に新労働時間制 反対のスト報道も > 停職中のブラジル下院議長が辞任表明 > 米税務当局がフェイスブック調査、アイルランドへの財産移転で
> 米ウェンディーズ、ハッカー攻撃で顧客情報が流出 > 英消費者信頼感、22年ぶりの大幅低下 ＥＵ離脱決定後＝地元紙 > 米バイオ製薬ジュノ、患者死亡でがん治療薬の臨床試験を中止 > クリントン氏の機密情報扱い、ＦＢＩ職員なら免職処分も＝長官 > 米医療保険エトナのヒューマナ買収、司法省が深刻な懸念＝関係筋 > 英不動産ファンド評価額引き下げ相次ぐ、解約停止期間延長も > 貿易保護主義は世界経済に打撃─ＩＭＦ専務理事＝ＦＴ > 南アの成長率見通し引き下げ、利上げ打ち止め提言＝ＩＭＦ > メキシコ6月ＣＰＩは前年比＋2.54％に鈍化、中銀目標下回る > 仮想通貨取引所の米コインベース、三菱ＵＦＪ銀など1050万ドル出資 > スペイン・ポルトガルの財政赤字、欧州委が制裁勧告 > 伊モンテ・パスキ、不良債権問題解決へ当局と連携 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（8日）
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