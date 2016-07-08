中国・香港株式市場・寄り付き＝中国続落、香港は反落

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［８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 3000.3263 16.5204安 前営業日終値 3016.8467 0.4457安 2698.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 20622.83 84.09安 前営業日終値 20706.92 211.63高 496.9億香港ドル 中国株式市場は続落して寄り付いた。 上海総合指数 は１６．５２０４ポイント（０．５５％）安の３０００．３２ ６３。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指 数 は１０．２００ポイント（０．３２％）安の３１９９．７５４。 香港株式市場は反落。 ハンセン指数 は８４．０９ポイント（０．４１％）安の２万０６２２．８３、 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４１．６８ポイント（０．４８％）安の ８５５９．３１で寄り付いた。
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