［東京 ８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 08 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇休場 インドネシア
Monday, 11 July, 2016---------------------------------------- 0850 日本：６月マネーストック（日銀） 1500 日本：６月工作機械受注 1530 日本：経団連会長会見
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 13:00 ユーロ圏財務相会合 14:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 英ファンボロー航空ショー（１７日まで）
◇決算予定 米アルコア
Tuesday, 12 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：６月企業物価指数（日銀） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1330 日本：５月第３次産業活動指数 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1400 日本：ＨＩＳとドン・キホーテ ツーウェイ・ツーリズムで促進で提携の発表
1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 01:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 13:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 17:00 米財務省１０年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済とＦＲＢの役割について講演 オランダ・ハーグの仲裁裁判所、南シナ海問題で判決 ＥＵ財務相理事会
Wednesday, 13 July, 2016---------------------------------------- 1030 日本：２０年利付国債（７月債）の発行予定額等
●海外● ◇イベント 02:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 10:00 マレーシア：中銀金利発表 13:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 22:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
◇決算予定 ヤム・ブランズ
Thursday, 14 July, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1300 日本：６月マンション発売（不動産経済研究所） 1500 日本：ファーストリテイリング ３Ｑ決算 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jul 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jul 14:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 15:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国内経済について講演 韓国：中銀金利発表
◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース
Friday, 15 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day ＬＩＮＥ、東証上場 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
●海外● ◇イベント 12:00 カーニー英中銀総裁がイベントに参加（トロント） 17:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁がタウンホール会合に参加
◇決算予定 シティグループ
Sunday, 17 July, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 英ファンボロー航空ショー（最終日）
Monday, 18 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 米共和党全国大会（２１日まで）
◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ＩＢＭ
◇休場 タイ
Tuesday, 19 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 11:00 トルコ：中銀金利発表
◇決算予定 ゴールドマン・サックス Ｊ＆Ｊ マイクロソフト ヤフー
◇休場 タイ
Wednesday, 20 July, 2016---------------------------------------- 0850 日本：７月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1400 日本：６月粗鋼生産速報（鉄連）
●海外● ◇イベント ブラジル：中銀金利発表
◇決算予定 モルガン・スタンレー インテル
Thursday, 21 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:00 インドネシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 米共和党全国大会（最終日）
◇決算予定 ダイムラー
Friday, 22 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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