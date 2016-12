UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝総じて下落、米雇用統計を控え

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨は、米雇用統計の発表を前 に総じて下落。週間ベースでは、英国の欧州連合(EU)離脱に対する懸念を背景に下落 して取引を終える見通し。 人民元 は小幅安。6月の中国の外貨準備は予想外の増加となった。市場関 係者は、中国人民銀行(中央銀行)が為替介入を縮小していることが外準増加の原因では ないかと分析している。 元は週間ベースでは5週連続の下落と、過去7カ月で最長の下落となる見通し。 韓国ウォン とマレーシアリンギ は、閑散とした取引の中、下落。 この日の米雇用統計の発表に注目が集まっている。 市場では雇用統計が強い内容となっても、必ずしも目先の米利上げ観測は強まらない との見方が多い。 インドネシア、台湾市場は休場だった。 週間ベースでは元が0.4%下落。ウォンは1.4%下げた。 リンギは週間ベースで1.2%安、フィリピンペソ は0.4%安、シンガ ポールドル は0.3%安、台湾ドル も0.3%安。 *0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.46 100.70 +0.24 Sing dlr 1.3496 1.3494 -0.01 *Taiwan dlr 32.306 32.306 0.00 Korean won 1160.79 1154.60 -0.53 Baht 35.20 35.18 -0.07 Peso 47.100 47.000 -0.21 *Rupiah 13135 13135 0.00 Rupee 67.46 67.39 -0.10 Ringgit 4.0440 4.0250 -0.47 Yuan 6.6875 6.6832 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.46 120.30 +19.75 Sing dlr 1.3496 1.4177 +5.05 Taiwan dlr 32.306 33.066 +2.35 Korean won 1160.79 1172.50 +1.01 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 47.10 47.06 -0.08 Rupiah 13135 13785 +4.95 Rupee 67.46 66.15 -1.94 Ringgit 4.0440 4.2935 +6.17 Yuan 6.6875 6.4936 -2.90