〔需給情報〕日経225期近はクレディスイスが買い越しトップ＝8日先物手口

［東京 ８日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、８日の市場では、日経２２５期近で三菱ＵＦＪＭが売り越しトップ、クレディ スイスが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではみずほが売り越しトップ、メリルリンチが買い越しトップ となった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年07月08日 16年09月限 売り 買い 差し引き 三菱UFJM 4391 653 -3738 大和 1634 0 -1634 SMBC日興 704 0 -704 GMOｸﾘｯｸ 534 0 -534 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 524 0 -524 野村 2438 2012 -426 みずほ証券 1121 780 -341 SBI証 1945 1756 -189 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 3862 3774 -88 豊 751 706 -45 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 535 503 -32 松井 623 725 102 楽天 944 1080 136 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1038 1222 184 日産 741 942 201 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2227 2469 242 三木 0 497 497 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 523 523 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 795 1376 581 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 748 748 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4506 5541 1035 ABNｸﾘｱ 14598 15802 1204 ﾄﾞｲﾂ 0 1216 1216 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 680 1938 1258 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年07月08日 16年12月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 48 4 -44 GMOｸﾘｯｸ 2 0 -2 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 24 22 -2 日産 5 3 -2 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 10 9 -1 大和 0 1 1 だいこう 0 1 1 IB証券 0 1 1 岡三 0 2 2 ﾏﾈｯｸｽ 1 3 2 楽天 11 15 4 岩井ｺｽﾓ 1 6 5 SBI証 0 5 5 松井 26 35 9 ABNｸﾘｱ 156 177 21 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年07月08日 16年08月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 8523 7768 -755 ABNｸﾘｱ 9901 9804 -97 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 114 47 -67 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1027 973 -54 光世 20 0 -20 大和 77 73 -4 岡三 127 127 0 むさし 127 130 3 立花 53 62 9 GMOｸﾘｯｸ 223 236 13 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 264 280 16 だいこう 61 81 20 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 22 22 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 405 429 24 松井 234 258 24 日産 116 159 43 IB証券 283 329 46 ﾏﾈｯｸｽ 770 820 50 楽天 2383 2529 146 SBI証 2006 2225 219 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5882 6264 382 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年07月08日 16年09月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 63494 58744 -4750 大和 2566 0 -2566 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 10680 8312 -2368 岡三 10536 8528 -2008 みずほ証券 6866 4970 -1896 野村 4491 3044 -1447 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 8160 6787 -1373 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2618 2144 -474 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3535 3246 -289 GMOｸﾘｯｸ 5700 5580 -120 豊 6629 6612 -17 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2708 2905 197 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 17589 17804 215 ﾏﾈｯｸｽ 4262 4719 457 松井 24532 25027 495 日産 5296 6219 923 楽天 15241 16626 1385 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 31318 33453 2135 広田 0 2168 2168 SBI証 23204 26254 3050 ABNｸﾘｱ 166430 172182 5752 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年07月08日 16年09月限 売り 買い 差し引き みずほ証券 5622 504 -5118 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2468 325 -2143 野村 1800 1447 -353 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 292 0 -292 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1695 1517 -178 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1273 1251 -22 広田 203 229 26 日産 177 230 53 岡三 441 519 78 大和 344 478 134 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 184 339 155 ABNｸﾘｱ 12808 12972 164 UBS 905 1091 186 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1370 1566 196 SBI証 0 255 255 三菱UFJM 244 607 363 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5312 5841 529 ﾄﾞｲﾂ 385 1226 841 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 423 1502 1079 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2398 3800 1402 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7721 10261 2540 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年07月08日 16年12月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず