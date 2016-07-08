6月の米非農業部門雇用者数は＋28.7万人、失業率4.9％＝労働省

［ワシントン ８日 ロイター］ - 米労働省が発表した６月の米雇用統計は、非農 業部門雇用者数が２８万７０００人増加し、昨年１０月以来の大幅増となった。製造業が 全体を押し上げ、伸びは市場予想の１７万５０００人増を大きく上回った。 ５月分は当初発表の３万８０００人増から１万１０００人増に下方修正された。 失業率４．９％と、０．２％ポイント上昇した。だがこれは労働人口の増加によるも ので、雇用市場への信頼感を示唆している。 ただ賃金は前月比０．０２ドル（０．１％）増にとどまり、鈍い伸びにとどまった。 詳細は以下の通り。 June May (Prev) April (Prev) 非農業部門雇用者増減 287 11 38 144 123 （単位：1000人） 失業率（％） 4.9 4.7 4.7 5.0 5.0 平均週間労働時間 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 製造業労働時間 40.7 40.7 40.8 40.7 40.7 ─残業時間 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 時間当たり賃金（ドル） 25.61 25.59 25.59 25.53 25.54 増減率（％） 0.1 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） June May (Prev) April (Prev) 民間部門合計 265 -6 25 147 130 財生産 9 -41 -36 -12 -14 建設 0 -16 -15 -6 -5 製造 14 -16 -10 5 2 サービス 256 35 61 159 144 卸売 3.6 -4.4 -10.3 6.0 1.8 小売 29.9 3.0 11.4 -2.2 -5.1 輸送・保管 -9.4 3.6 -0.5 11.9 10.1 情報 44 -39 -34 0 3 金融取引 16 14 8 21 18 専門職 38 18 10 57 55 人材派遣 15.2 -19.0 -21.0 9.8 5.0 レジャー・接客 59 -3 11 15 11 政府 22 17 13 -3 -7 家計調査 June May April（単位：1000人） 労働人口増減 414 -458 -362 就業者増減 67 26 -316 失業者増減 347 -484 -46 Ｕ‐６失業率（％）＊ June May April 9.6 9.7 9.7 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 1,979 1,885 2,063 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +175,000 民間部門雇用者数 +170,000 失業率 4.8 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.4 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）