米金融・債券市場＝雇用統計上振れで短期債利回り上昇、年内利上げ確率やや高まる

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 108*28.50 2.0976% 前営業日終値 107*29.00 2.1400% 10年債(指標銘柄) 17時01分 102*14.50 1.3579% 前営業日終値 102*06.00 1.3870% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*27.50 0.9476% 前営業日終値 100*25.75 0.9590% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.75 0.6130% 前営業日終値 100*02.25 0.5890% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 176*30.00 176*08.00 Tノート先物9月限 133*25.50 133*22.00 米金融・債券市場では、短期債に売りが出て同利回りがやや上昇。朝方発表された雇 用統計が予想外の上振れとなったことで、米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げ観測 が多少強まった。一方、英国の欧州連合(EU)離脱決定などを震源とする世界経済への 根強い不安から長期債利回りは過去最低近辺で推移、利回り格差は縮小した。 6月の非農業部門雇用者数は28万7000人増加し、昨年10月以来の大幅増とな った。製造業が全体を押し上げ、伸びは市場予想の17万5000人増を大きく上回った 。一方、賃金は前月比0.02ドル(0.1%)増と、鈍い伸びにとどまった。前年比の 伸びは2.6%で、前月の2.5%から加速した。 2年債 利回りは約2ベーシスポイント(bp)上昇し0.613%。一時 0.657%をつける場面もみられた。一方、30年債 利回りは3bp低下 し2.108%。6日につけた過去最低の2.098%に迫った。10年債 利回りは2bp低下し1.366%。6日には過去最低となる1.321%をつけた。 週間では10年債利回りが7週連続で低下、30年債利回りは6週連続の低下、2年 債利回りは7週ぶりの上昇となる勢い。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は当初の19%から23%に小幅上昇した。ただ利上げ確率は2018年以降まで50% 割れの状態となっている。ある市場関係者は「雇用統計でFRBの見通しがいずれかの方 向に傾いたわけではない」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -11.75 -1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -42.75 -1.00