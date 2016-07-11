TOP NEWS* 海外トップニュース（11日）

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［１１日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ＥＵは1500億ユーロの銀行救済基金創設を─ドイツ銀行＝独紙 > 豪総選挙、与党保守連合が過半数獲得へ＝ＡＢＣ > ＥＵ、英離脱決定後も中国との通商関係にコミット＝欧州委員 > 米ゴールドマン、債券の短期投資判断を「中立」に引き上げ > 北朝鮮、米国との外交ルート遮断を通告＝朝鮮中央通信 > 独仏世論、過半数が英国への寛大な措置に反対＝ユーガブ調査 > BUZZ-外株：ベルギーのセリアドが13.2％高、小野薬とライセンス契約 > 英ＥＵ離脱の是非は議会が決定すべき、多数の著名弁護士が首相に要求 > 中国自動車販売、上半期は前年比＋8.1％ 6月単月は14.6％増
> 〔ロイター調査〕マレーシア中銀は金利据え置きへ、輸出と内需が好調 > 〔ファンドビュー〕低金利に苦慮する米年金・保険、高リスク投資余儀なく > 〔ファンドビュー〕ハイテク銘柄、ブレグジット耐性が選別基準に > 〔ＩＢウオッチャー〕第2四半期の政府系ファンドＭ＆Ａ、件数・金額とも前期から減少 > 〔ＩＦＲ〕成都Ｇ２０でＧＤＰ連動債が議題に > 〔ＩＦＲ〕ＥＣＢ国債購入の基準変更案が浮上、銀行危機の伊に朗報 > 〔ＢＯＥフォーカス〕市場の失望回避で今週利下げとの声も > 〔BREAKINGVIEWS〕英不動産市場の苦境、最も傷つくのは外国勢 > 〔BREAKINGVIEWS〕米雇用、振れ大きくても着実に増加 > 〔チャイナマネー〕本土からの香港株投資が増加 人民元安の逃避先に > 〔海外決算予想〕欧州企業の業績見通し、ブレグジットで一層悪化 > 〔海外規制フラッシュ〕スイス銀は外国当局の矢面、政府は守ってくれず＝ＵＢＳトップ > 〔海外規制フラッシュ〕中国の保険会社は情報開示の強化必要＝保監会
> 米ウォルマート、オンライン注文全商品を配送料無料に 5日間限定 > 原油先物が下落、米シェール生産持ち直しの兆しや弱い指標が圧迫 > 豪予算審議の行き詰まり、格付けの悪材料に＝ムーディーズ > 韓国国民年金公団、ヘッジファンド運用で米ブラックロックなど指名 > 独ＢＭＷの新型ＥＶ「ｉ３」販売急増、政府の購入助成で＝新聞 > 米ダラス警官銃撃の容疑者、他にも大規模攻撃計画か > 中国、ＥＵインフラ基金への20億ユーロ投資表明へ 今週サミット > BUZZ-外株：中国の国銀金融租賃が香港上場、公開価格比横ばいで開始 > 米アムジェンの後発薬、アッヴィのヒュミラと効果など「酷似」＝ＦＤＡ科学者 > ＣＶＣ、アジア葬儀サービス大手の富貴生命に買収提案 > 米テスラ、マスタープラン第2弾を週内に発表へ＝ＣＥＯ > EXCLUSIVE-米ウェルケアとセンティーン、エトナの一部事業買収を提案＝関係筋 > 米チコズの取締役指名案を議決権助言会社が支持、バーリントンに打撃 > テスラ運転補助ソフト、試用版なら承認しなかった─独当局＝独紙 > 米ＣＢＳのラジオ部門、ＳＥＣにＩＰＯ申請 > 英国民投票、家計支出や企業見通しに悪影響＝6月調査 > 次期英首相候補のメイ内相、コーポレートガバナンス改革を表明へ > 英国は新首相選出後すぐにＥＵ離脱の正式通知を＝メルケル独首相 > 米リセッション入りリスク増大、自動車販売減で＝ＪＰモルガン > クレディ・スイスＣＥＯ、自社トレーダーの英投票後の対応を称賛 > リオとサンパウロの空港売却も、財政赤字削減で＝テメル大統領代行 > 独ティッセンクルップ、印タタと欧州事業統合で協議中 > テレフォニカ、中国聯通株を一部売却 3.6億ドル強調達 > 中国の丹東欣泰電気、ＩＰＯ手続き不正で上場廃止に > オズボーン英財務相、対英投資維持を要請へ 11日にＮＹ訪問 > 米民主党の綱領草案、サンダース氏主張のＴＰＰ反対は盛り込まず > 米エトナ、ヒューマナ買収めぐり司法省高官に独禁面の対策説明 > 原油市場は均衡に近づいている＝サウジ・エネルギー相 > EXCLUSIVE-エアアジア、香港上場を検討＝関係筋 > ドイツ取引所、ＬＳＥとの合併で株主の最低承認比率引き下げ検討 > Ｇ２０貿易相会合、政策協調強化などで合意 保護主義に対応
> 〔グローバル経済〕英中銀会合と米中の重要指標に注目 > 軍が「物理的な対応」へ、ＴＨＡＡＤ配備で北朝鮮 > 英中銀、不動産投資ファンドの解約抑制策を検討＝地元紙 > スイス中銀、ブレグジット後の市場に柔軟に対応する必要＝総裁 > 中国の鉄鋼・石炭、2年間で生産能力10％減目指す 供給過剰対策 > カナダ6月雇用、予想に反して小幅減 失業率は11カ月ぶり低水準 > ブラジル6月消費者物価、前年比上昇率は1年1カ月ぶり低水準 > 原油先物買い越し、4カ月ぶり低水準＝米ＣＦＴＣ > オランダ不動産、高騰続く＝英ＥＵ離脱決定で企業転入か > 中国ＣＰＩ、6月は前年比+1.9％にやや鈍化 ＰＰＩの低下続く
> 6月の中国ＣＰＩ、前年比+1.9％＝国家統計局（予想：+1.8％） > 豪総選挙、ターンブル首相が勝利宣言 労働党も敗北認める > 米主要500社第2四半期、4.8％減益見通し＝トムソン・ロイター > 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、円の買い越しとドルの買い越し額が増加 > 〔今週の主要材料〕海外市場 > 銀行決算に注目、Ｓ＆Ｐ500は最高値更新か＝今週の米株市場 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（9日）
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