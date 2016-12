12日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 6月企業物価指数 1000 16年上半期・ビール系飲料課税出荷 1030 30年利付国債の入札発行 1245 30年利付国債の入札結果 1330 5月第3次産業活動指数 1330 生活意識に関するアンケート調査(日銀) 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 高浜原発差し止め仮処分に対する不服申し立て異議に関する決定(大津地裁) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 7月11日(月) 11~15Jul 02:00 インドネシア:自動二輪車販売 Jun 11~15Jul 02:00 インドネシア:自動車販売 Jun 11Jul 12:00 ポーランド:CPI Jun ◇イベント 06:00 6月中国自動車販売(汽車工業協会) 17:00 米財務省3年債入札 13:00 ユーロ圏財務相会合 14:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 英ファンボロー航空ショー(17日まで) 米財務長官、英・仏・独・ベルギー歴訪(14日まで) 英財務相、訪米 ◇決算予定 米アルコア 7月12日(火) 01:30 豪:NAB企業景況感指数 Jun 04:01 マレーシア:鉱工業生産 May 06:00 独:卸売物価指数(連邦統計庁) Jun 06:00 独:消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Jun 07:30 スウェーデン:CPI Jun 10:00 米:中小企業楽観度指数(NFIB) Jun 12:00 インド:鉱工業生産 May 12:00 インド:CPI Jun 12:00 ブラジル:小売売上高 May 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 メキシコ:鉱工業生産 May 14:00 米:求人労働移動調査(労働省) May 14:00 米:卸売在庫(商務省) May 18:00 米:財政収支(財務省) Jun 23:00 韓国:失業率 Jun ◇イベント 01:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演(シドニー) 09:30 カーニー英中銀総裁、議会委員会に出席 13:15 タルーロ米FRB理事がシャドーバンキングに関する会議であいさつ 13:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 17:00 米財務省10年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済とFRBの役割について講演 オランダ・ハーグの仲裁裁判所、南シナ海問題で判決 EU財務相理事会 中国・EUサミット(北京、13日まで)