12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ６月企業物価指数 1000 １６年上半期・ビール系飲料課税出荷 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1330 ５月第３次産業活動指数 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 高浜原発差し止め仮処分に対する不服申し立て異議に関する決定（大津地裁） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１１日（月） 11~15Jul 02:00 インドネシア：自動二輪車販売 Jun 11~15Jul 02:00 インドネシア：自動車販売 Jun 11Jul 12:00 ポーランド：ＣＰＩ Jun ◇イベント 06:00 ６月中国自動車販売（汽車工業協会） 17:00 米財務省３年債入札 13:00 ユーロ圏財務相会合 14:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 英ファンボロー航空ショー（１７日まで） 米財務長官、英・仏・独・ベルギー歴訪（１４日まで） 英財務相、訪米 ◇決算予定 米アルコア ７月１２日（火） 01:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Jun 04:01 マレーシア：鉱工業生産 May 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Jun 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jun 07:30 スウェーデン：ＣＰＩ Jun 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jun 12:00 インド：鉱工業生産 May 12:00 インド：ＣＰＩ Jun 12:00 ブラジル：小売売上高 May 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 メキシコ：鉱工業生産 May 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） May 14:00 米：卸売在庫（商務省） May 18:00 米：財政収支（財務省） Jun 23:00 韓国：失業率 Jun ◇イベント 01:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 09:30 カーニー英中銀総裁、議会委員会に出席 13:15 タルーロ米ＦＲＢ理事がシャドーバンキングに関する会議であいさつ 13:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 17:00 米財務省１０年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済とＦＲＢの役割について講演 オランダ・ハーグの仲裁裁判所、南シナ海問題で判決 ＥＵ財務相理事会 中国・ＥＵサミット（北京、１３日まで）