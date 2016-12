UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝堅調、米指標好調でリスク許容度上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が上昇。前週発 表された6月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が昨年10月以来の大幅増となり、リ スク許容度が上昇した一方、米連邦準備理事会(FRB)は依然として追加利上げに慎重 とみられている。 ウォン は1.4%高と、7月4日以来の高値で推移。海外投資家が韓国株 や債券に買いを入れている。外為当局による介入への警戒感も出ているが、トレーダーに よると実際の介入はまだみられないという。 マレーシアリンギ は1.4%高で、6月24日以来の高値。債券市場への資 金流入がリンギの買い材料となった。 韓国とマレーシアは今週、中銀の会合が開催される予定。 インドネシアルピア は0.3%高で、4月13日以来の高値。1週間の休場 を経て、株式や債券が上昇した。 0450GMT(日本時間午後1時50分)時点で、現在のアジア新興国通貨の対米 ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.15 100.60 -0.54 Sing dlr 1.3454 1.3450 -0.03 Taiwan dlr 32.198 32.306 +0.34 Korean won 1146.60 1161.80 +1.33 Baht 35.08 35.25 +0.48 Peso 47.060 47.125 +0.14 Rupiah 13093 13135 +0.32 Rupee 67.09 67.36 +0.41 Ringgit 3.9785 4.0325 +1.36 Yuan 6.6883 6.6830 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.15 120.30 +18.93 Sing dlr 1.3454 1.4177 +5.37 Taiwan dlr 32.198 33.066 +2.70 Korean won 1146.60 1172.50 +2.26 Baht 35.08 36.00 +2.62 Peso 47.06 47.06 +0.00 Rupiah 13093 13785 +5.29 Rupee 67.09 66.15 -1.40 Ringgit 3.9785 4.2935 +7.92 Yuan 6.6883 6.4936 -2.91