米金融・債券市場＝利回り上昇、日本の経済対策で安全資産への需要後退

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時10分 107*25.50 2.1448% 柄) 前営業日終 108*22.00 2.1060% 値 10年債(指標銘柄 16時11分 101*24.00 1.4337% ) 前営業日終 102*12.50 1.3650% 値 5年債(指標銘柄 16時10分 100*15.25 1.0263% ) 前営業日終 100*26.75 0.9520% 値 2年債(指標銘柄 15時07分 99*30.00 0.6570% ) 前営業日終 100*00.75 0.6130% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 175*22.00 176*30.00 限 Tノート先物9月 133*05.00 133*25.50 限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。日本政府が経済対策の準備を打ち出し て株式相場を押し上げ、安全資産とされる米国債への需要が後退した。 終盤の取引で、10年債 は21/32安。利回りは1.434%と、8 日終盤の1.365%から上昇した。 安倍晋三首相が経済対策の取りまとめを指示すると表明、日本株が急上昇したほか、 円も値下がりした。 ベン・バーナンキ前米連邦準備理事会(FRB)議長が、日銀本店を訪問したことも 、リスク選好を下支えた。バーナンキ氏は、巨額資金供給によるデフレ脱却理論を提唱す る。このため、黒田東彦総裁がこうした方策を採用する可能性があるとの観測が一部で流 れた。 市場関係者の1人は「バーナンキ氏の日銀訪問報道は、リスク(資産の)の大幅上昇 を後押しした」と解説した。 240億ドルの3年債入札需要はさえなかった。応札倍率は2009年7月以来の低 水準となった。8日発表の雇用統計が好調だったことで、年内の米利上げ期待が強まり、 3年債入札に悪影響が及んだ公算が大きい。 一方、日本やドイツなどの国債利回りがマイナスとなるなか、期間が長めの米国債の 投資妙味が増している。30年債利回り はオーバーナイトの取引で、過去最 低の2.089%をつけた。 12日に行う200億ドルの10年債入札や、13日に実施される120億ドルの3 0年債入札に需要が集まる可能性もある。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -11.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -42.75 (unch)