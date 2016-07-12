再送-13日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 1030 ２０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1330 ５月鉱工業生産確報 1400 東京都知事選立候補予定者・共同記者会見 1500 ６月投信概況 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１２日（火） 12~20Jul : 中国：対中国海外直接投資（商務省） Jun 12~15Jul 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jun 12~15Jul 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jun 12~15Jul 02:00 インドネシア：自動二輪車販売 Jun 12~15Jul 02:00 インドネシア：自動車販売 Jun 04:01 マレーシア：鉱工業生産 May 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Jun 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jun 07:30 スウェーデン：ＣＰＩ Jun 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jun 12:00 ブラジル：小売売上高 May 12:00 インド：鉱工業生産 May 12:00 インド：ＣＰＩ Jun 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 メキシコ：鉱工業生産 May 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） May 14:00 米：卸売在庫（商務省） May 18:00 米：財政収支（財務省） Jun 23:00 韓国：失業率 Jun ◇イベント 09:30 カーニー英中銀総裁、議会委員会に出席 13:15 タルーロ米ＦＲＢ理事がシャドーバンキングに関する会議であいさつ 13:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 17:00 米財務省１０年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済とＦＲＢの役割について講演 オランダ・ハーグの仲裁裁判所、南シナ海問題で判決 ＥＵ財務相理事会 中国・ＥＵサミット（北京、１３日まで） ７月１３日（水） 中国：貿易統計 Jun 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jun 07:00 マレーシア：中銀金利発表 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） May 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:00 南ア：小売売上高 May 12:30 米：輸出入物価（労働省） Jun 22:30 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Jun ◇イベント 02:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シドニー） 10:00 マレーシア：中銀金利発表 13:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "The U.S. and World Economy Today" 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 22:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 中国・ＥＵサミット（北京、最終日） ◇決算予定 ヤム・ブランズ